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В Евпатории громко - работают силовики

В Евпатории громко - работают силовики - РИА Новости Крым, 05.04.2023

В Евпатории громко - работают силовики

Громкие звуки, которые жители Евпатории могут слышать в среду днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации города Елена... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T09:29

2023-04-05T09:29

2023-04-05T09:29

евпатория

крым

новости крыма

вооруженные силы россии

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Громкие звуки, которые жители Евпатории могут слышать в среду днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Ранее в Евпатории и Севастополе прошли плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники. Кроме того, накануне севастопольский губернатор проинформировал, что подразделения Черноморского флота проводят тренировки по учебной стрельбе на Северном молу, а в бухте военные ведут профилактическую противоподводно-диверсионную работу.В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военнослужащих, в том числе с привлечением расчетов ПВО. В обоих регионах, как и других граничащих с Украиной территориях, действует желтый режим террористической угрозы. Также, в соответствии с указом президента, в них введен средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории будет громко – горожан просят сохранять спокойствиеМассированная атака беспилотников на Крым отбита – МинобороныСтрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит

евпатория

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, крым, новости крыма, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, елена демидова