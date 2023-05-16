Рейтинг@Mail.ru
Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskiy-kinzhal-unichtozhil-v-kieve-amerikanskiy-patriot-1128749278.html
Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot
Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot
Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T13:40
2023-05-16T13:40
patriot (зенитный ракетный комплекс)
сво
киев
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/03/1115110319_0:13:965:556_1920x0_80_0_0_f55c242754bcfdde6eb42befce93d3cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.О мощных взрывах в Киеве ранее сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, они произошли в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах украинской столицы. В соцсетях и местных СМИ опубликованы видео и фото, где виден сильный взрыв. В военно-гражданской администрации Киева заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.О доставке в Киев первой системы ПВО Patriot с боекомплектом в середине апреля сообщило правительство ФРГ, позже поставку подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Согласно обновленному списку военной помощи, оказываемой немцами Киеву, Украина также получила от Берлина 16 грузовиков марки Zetros. В общей сложности у Киева теперь 76 таких автомашин.После поставки Киеву ЗРК Patriot политолог и военный эксперт Алексей Живов отметил, что эта американская система ПВО может осложнить работу российских летчиков на Украине, однако на данный момент говорить о какой-то серьезной угрозе от нее рано.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК PatriotPatriot не поможет Украине – признание Белого домаПутин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-sem-dalnoboynykh-raket-storm-shadow-1128748874.html
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/03/1115110319_117:0:873:567_1920x0_80_0_0_7fabd8453eecdbd42cb998623c098602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
patriot (зенитный ракетный комплекс), сво, киев, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости, виталий кличко
Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot

Минобороны: российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал" уничтожил в Киеве ЗРК Patriot

13:40 16.05.2023
 
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США", - говорится в сообщении ведомства.
О мощных взрывах в Киеве ранее сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, они произошли в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах украинской столицы. В соцсетях и местных СМИ опубликованы видео и фото, где виден сильный взрыв. В военно-гражданской администрации Киева заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.
О доставке в Киев первой системы ПВО Patriot с боекомплектом в середине апреля сообщило правительство ФРГ, позже поставку подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Согласно обновленному списку военной помощи, оказываемой немцами Киеву, Украина также получила от Берлина 16 грузовиков марки Zetros. В общей сложности у Киева теперь 76 таких автомашин.
После поставки Киеву ЗРК Patriot политолог и военный эксперт Алексей Живов отметил, что эта американская система ПВО может осложнить работу российских летчиков на Украине, однако на данный момент говорить о какой-то серьезной угрозе от нее рано.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Политолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК Patriot
Patriot не поможет Украине – признание Белого дома
Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
Российские средства ПВО
13:06
Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
Patriot (зенитный ракетный комплекс)СВОКиевВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотНовостиВиталий Кличко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:31Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВО
16:04В Крыму Range Rover влетел в машину "скорой" - пострадала пациентка
15:43В Феодосии педофил-эксгибиционист получил 8 лет тюрьмы
15:28В Крыму велосипедист упал в водоем и получил травму
14:57Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - Медведев
14:30Бомбами и торпедами: корабли ЧФ уничтожили подлодку противника
14:25Безвозвратные потери Украины в зоне СВО за сутки превысили 500 человек
13:40Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot
13:06Российская ПВО перехватила семь дальнобойных ракет Storm Shadow
13:03Ни один инвестпроект в Крыму не был отменен – Аксенов
12:49Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно
12:45Старший лейтенант Илья Баганов 10 часов продолжал бой в подорванном танке
12:25ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о ВС России
12:15Власти Крыма запускают процедуру отмены акта о передаче полуострова УССР
12:10В Крыму линейки на последний звонок пройдут только для выпускников
12:07ВСУ выпустили 83 снаряда по Херсонской области
11:43В Крыму жестко ответили Зеленскому на слова о полуострове
11:35Громкие звуки в Евпатории – работают силовики
11:06В Крыму работник газобетонного завода "кинул" 25 человек на 6 млн рублей
10:37Удар нанесен по промзоне Херсона – ВСУ несут потери в военных и технике
Лента новостейМолния