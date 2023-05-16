https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskiy-kinzhal-unichtozhil-v-kieve-amerikanskiy-patriot-1128749278.html

Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot

Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Российский "Кинжал" уничтожил в Киеве американский Patriot

Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T13:40

2023-05-16T13:40

2023-05-16T13:40

patriot (зенитный ракетный комплекс)

сво

киев

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

новости

виталий кличко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.О мощных взрывах в Киеве ранее сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, они произошли в Соломенском, Шевченковском и Дарницком районах украинской столицы. В соцсетях и местных СМИ опубликованы видео и фото, где виден сильный взрыв. В военно-гражданской администрации Киева заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.О доставке в Киев первой системы ПВО Patriot с боекомплектом в середине апреля сообщило правительство ФРГ, позже поставку подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Согласно обновленному списку военной помощи, оказываемой немцами Киеву, Украина также получила от Берлина 16 грузовиков марки Zetros. В общей сложности у Киева теперь 76 таких автомашин.После поставки Киеву ЗРК Patriot политолог и военный эксперт Алексей Живов отметил, что эта американская система ПВО может осложнить работу российских летчиков на Украине, однако на данный момент говорить о какой-то серьезной угрозе от нее рано.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог связал загрузку "Ярса" с возможной поставкой Киеву ЗРК PatriotPatriot не поможет Украине – признание Белого домаПутин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия

https://crimea.ria.ru/20230516/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-sem-dalnoboynykh-raket-storm-shadow-1128748874.html

киев

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

patriot (зенитный ракетный комплекс), сво, киев, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости, виталий кличко