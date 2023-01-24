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Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько весь остальной мир, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T20:43
2023-01-24T20:43
владимир путин (политик)
армия и флот
министерство обороны рф
пво
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько весь остальной мир, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также отметил, что Россия производит втрое больше ракет, аналогичных боеприпасам для американских систем Patriot."Практическая боевая работа показывает, что ПВО России – одна из лучших в мире. Это подтверждается практической боевой работой", – добавил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить РоссияОтвет на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), армия и флот, министерство обороны рф, пво, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, новости, россия
Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия

Путин: объемы выпуска ракет для ПВО в России сопоставимы со всем мировым производством

20:43 24.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько весь остальной мир, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается в целом ракет ПВО разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, и сами системы современные", - сказал глава государства на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
Путин также отметил, что Россия производит втрое больше ракет, аналогичных боеприпасам для американских систем Patriot.
"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России – одна из лучших в мире. Это подтверждается практической боевой работой", – добавил российский лидер.
22 декабря 2022. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2022 года - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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