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Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько весь остальной мир, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T20:43
2023-01-24T20:43
2023-01-24T20:43
владимир путин (политик)
армия и флот
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вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Россия производит столько ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО), сколько весь остальной мир, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также отметил, что Россия производит втрое больше ракет, аналогичных боеприпасам для американских систем Patriot."Практическая боевая работа показывает, что ПВО России – одна из лучших в мире. Это подтверждается практической боевой работой", – добавил российский лидер.Читайте также на РИА Новости Крым:ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"Если американское оружие нацелится на Крым: чем может ответить РоссияОтвет на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять
https://crimea.ria.ru/20230118/rabota-oboronnykh-predpriyatiy-vselyaet-uverennost-v-pobede-rossii--putin-1126459391.html
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владимир путин (политик), армия и флот, министерство обороны рф, пво, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, новости, россия
Путин сказал, сколько ракет для систем ПВО производит Россия
Путин: объемы выпуска ракет для ПВО в России сопоставимы со всем мировым производством