https://crimea.ria.ru/20221026/vmf-rf-poluchit-noveyshie-kompleksy-pvo-pantsir-me-1125088354.html
ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"
ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ" - РИА Новости Крым, 26.10.2022
ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"
"Ростех" наладил серийные поставки новейших комплексов ПВО "Панцирь-МЕ" Военно-Морскому флоту России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T10:03
2022-10-26T10:03
2022-10-26T10:10
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым."Ростех" наладил серийные поставки новейших комплексов ПВО "Панцирь-МЕ" Военно-Морскому флоту России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.На сегодняшний день единственный корабль, имеющий на вооружении морской "Панцирь", - малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в составе Балтийского флота."Панцирь-МЕ" - новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс, созданный на базе сухопутной версии, оснащен 8 управляемыми ракетами и шестиствольными 30-миллиметровыми автоматами. Дальность ракет - до 20 километров на высотах от двух до пятнадцати тысяч метров, зенитных автоматов - до четырех километров. Максимальная скорость обстреливаемых "Панцирем" целей достигает одного километра в секунду. Разработчик -тульский КБ приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы".
https://crimea.ria.ru/20221003/ekspert-obyasnil-perepolokh-v-nato-iz-za-atomnoy-podlodki-belgorod--1124698712.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"
В ВМФ России начались серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ"
10:03 26.10.2022 (обновлено: 10:10 26.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым."Ростех" наладил серийные поставки новейших комплексов ПВО "Панцирь-МЕ" Военно-Морскому флоту России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.
"В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", — отметил Оздоев и добавил, что первые испытания нового вооружения в Черном море уже завершаются.
На сегодняшний день единственный корабль, имеющий на вооружении морской "Панцирь", - малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в составе Балтийского флота.
"Панцирь-МЕ" - новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс, созданный на базе сухопутной версии, оснащен 8 управляемыми ракетами и шестиствольными 30-миллиметровыми автоматами. Дальность ракет - до 20 километров на высотах от двух до пятнадцати тысяч метров, зенитных автоматов - до четырех километров. Максимальная скорость обстреливаемых "Панцирем" целей достигает одного километра в секунду. Разработчик -тульский КБ приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы".