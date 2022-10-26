https://crimea.ria.ru/20221026/vmf-rf-poluchit-noveyshie-kompleksy-pvo-pantsir-me-1125088354.html

ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"

ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ" - РИА Новости Крым, 26.10.2022

ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"

"Ростех" наладил серийные поставки новейших комплексов ПВО "Панцирь-МЕ" Военно-Морскому флоту России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T10:03

2022-10-26T10:03

2022-10-26T10:10

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым."Ростех" наладил серийные поставки новейших комплексов ПВО "Панцирь-МЕ" Военно-Морскому флоту России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева.На сегодняшний день единственный корабль, имеющий на вооружении морской "Панцирь", - малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово" в составе Балтийского флота."Панцирь-МЕ" - новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс, созданный на базе сухопутной версии, оснащен 8 управляемыми ракетами и шестиствольными 30-миллиметровыми автоматами. Дальность ракет - до 20 километров на высотах от двух до пятнадцати тысяч метров, зенитных автоматов - до четырех километров. Максимальная скорость обстреливаемых "Панцирем" целей достигает одного километра в секунду. Разработчик -тульский КБ приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы".

https://crimea.ria.ru/20221003/ekspert-obyasnil-perepolokh-v-nato-iz-za-atomnoy-podlodki-belgorod--1124698712.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)