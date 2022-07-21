https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html

Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять

Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять

Украина превратилась в полигон для обкатки и рекламы западного оружия, это уже официально признал министр обороны Алексей Резников. Сейчас в центре внимания –... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T21:07

2022-07-21T21:07

2022-07-21T21:02

специальная военная операция рф на украине

сша

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина превратилась в полигон для обкатки и рекламы западного оружия, это уже официально признал министр обороны Алексей Резников. Сейчас в центре внимания – ракетные системы залпового огня HIMARS, которые пока в большей степени используют против мирного населения и гражданских объектов на Донбассе и освобожденных территориях юга Украины. Удары по Новой Каховке и Антоновскому мосту в Херсоне – свежие примеры. Что они из себя представляют, и почему российские системы ПВО не смогли перехватить все ракеты, разбирались РИА Новости Крым.Миф о "чудо-оружии"США передали Украине 12 установок, из которых, по сведениям Минобороны РФ, уничтожены как минимум две. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву более 20 систем. По сведениям российских силовиков, сегодня две установки HIMARS действуют на южном направлении, в том числе в районе Херсона, остальные – в Донбассе.Не только российские, но и западные эксперты не склонны считать HIMARS супер-оружием. Но оно обладает рядом преимуществ:1. Точность и дальнобойность. Система управления ракет – инерциальная с сочетанием GPS-навигации. Все необходимые для нанесения удара данные о цели передаются со спутника в секунды. Получив их, расположенная в прифронтовой полосе батарея или отдельная установка может в очень короткие сроки подготовиться и нанести удар. Траектория ракеты корректируется в процессе полета, что обеспечивает высокую точность попадания. Вероятное отклонение от цели – менее семи метров. Как показала ситуация с обстрелами моста в Херсоне, бьют HIMARS, действительно, точно.Дальность запуска ракет различается в зависимости от видов. В распоряжении украинской армии сегодня есть только неуправляемые М26 дальностью до 45 км и управляемые М30 с дальностью 70-80 км. О поставках баллистических ракет ATACMS, способных бить на 300 км, речи пока не идет, но исключать их передачу Киеву в будущем нельзя.2. Скорострельность и мощность. Артиллерийская часть HIMARS – одноразовые транспортно-пусковые контейнеры на шесть ракет. Отстрелянные контейнеры заменяются новыми автоматически, без "рук" или другой техники. На перезарядку нужны считанные минуты. Это в разы быстрее, чем у многих РСЗО. Управляемые ракеты могут оснащаться фугасными боевыми частями повышенной мощности, которые способны уничтожать укрепленные командные пункты, пусковые установки ракетных комплексов, бетонные здания.3. Высокая мобильность. Установки HIMARS весом 11 тонн можно без особых проблем перевозить военно-транспортными самолетами. Трехосное полноприводное колесное шасси позволяет неплохо перемещаться и по асфальту, и по пересеченке. То есть быстро отстрелялись – быстро покинули позицию.Лучшая защита – уничтожениеТем не менее, HIMARS не стоит недооценивать. Обстрелы Херсонской области это показали, однако большинство ракет российские системы ПВО перехватили.Хотя основное предназначение HIMARS – контрбатарейная борьба, их сейчас используют в основном для обстрела гражданских объектов. С потерями среди своих же соотечественников командование ВСУ особо не считается. Хотя это не новость. Лозунг "война до последнего украинца" стал лейтмотивом Киева.Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин не считает, что поражение Антоновского моста в Херсоне стало следствием недооценки американских РСЗО. По его словам, защитить какой-либо объект от массированного ракетного обстрела на сто процентов практически невозможно. Особенно когда залпам из HIMARS предшествует стрельба из "Смерчей" или "Ураганов". Делается это с целью истощить запас ПВО перед пуском американских ракет."У каждого стратегического объекта не поставишь систему ПВО или ПРО – их просто не хватит. Возле моста наверняка было какое-то мобильное средство ПВО. Но когда наносится массированный удар, во-первых, вступают средства радиоэлектронного подавления, во-вторых, запускается не одна или две ракеты, а полтора-два десятка. В данном случае так и было: три четверти ракет сбиваются, остальные попадают в цель. Даже наши идеальные "Буки" и "Торы" с эффективностью 98% оставляют какой-то процент для попадания", – пояснил он в комментарии РИА Новости Крым.По словам Подберезкина, стопроцентная защита может быть обеспечена, когда на одну ракету используется две противоракеты. Это и дорого, и физически нереально."То есть на каждом объекте нужен не один "Бук", "Тор" или "Панцирь", а два-три. Это просто невозможно. Стопроцентную защиту можно обеспечить только в том случае, если танки прорвутся и уничтожат все пусковые установки, отодвинув линию фронта на 100-120 км".Главный смысл нынешних ограниченных поставок HIMARS – в уничтожении приоритетных точечных целей, считает Подберезкин.Двух десятков HIMARS Киеву мало. Требуется минимум полсотни установок, недавно заявил министр обороны Резников. О таких объемах речи пока не идет, с учетом того, что в арсенале США всего 400-500 этих установок.Но нужно оперативно уничтожать и имеющиеся. С чем, надеемся, наши военные оперативно справятся.

https://crimea.ria.ru/20220721/ssha-dokupyat-himars-dlya-naraschivaniya-postavok-ukraine-schitaet-glava-tsamto-1123918716.html

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html

https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html

https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html

сша

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

специальная военная операция рф на украине, сша, всу (вооруженные силы украины), авторы