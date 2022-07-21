Рейтинг@Mail.ru
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять
Украина превратилась в полигон для обкатки и рекламы западного оружия, это уже официально признал министр обороны Алексей Резников. Сейчас в центре внимания –... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T21:07
2022-07-21T21:02
специальная военная операция рф на украине
сша
всу (вооруженные силы украины)
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918919_0:46:1025:622_1920x0_80_0_0_8749fe16ef0c527ad0651befa3f724cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина превратилась в полигон для обкатки и рекламы западного оружия, это уже официально признал министр обороны Алексей Резников. Сейчас в центре внимания – ракетные системы залпового огня HIMARS, которые пока в большей степени используют против мирного населения и гражданских объектов на Донбассе и освобожденных территориях юга Украины. Удары по Новой Каховке и Антоновскому мосту в Херсоне – свежие примеры. Что они из себя представляют, и почему российские системы ПВО не смогли перехватить все ракеты, разбирались РИА Новости Крым.Миф о "чудо-оружии"США передали Украине 12 установок, из которых, по сведениям Минобороны РФ, уничтожены как минимум две. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву более 20 систем. По сведениям российских силовиков, сегодня две установки HIMARS действуют на южном направлении, в том числе в районе Херсона, остальные – в Донбассе.Не только российские, но и западные эксперты не склонны считать HIMARS супер-оружием. Но оно обладает рядом преимуществ:1. Точность и дальнобойность. Система управления ракет – инерциальная с сочетанием GPS-навигации. Все необходимые для нанесения удара данные о цели передаются со спутника в секунды. Получив их, расположенная в прифронтовой полосе батарея или отдельная установка может в очень короткие сроки подготовиться и нанести удар. Траектория ракеты корректируется в процессе полета, что обеспечивает высокую точность попадания. Вероятное отклонение от цели – менее семи метров. Как показала ситуация с обстрелами моста в Херсоне, бьют HIMARS, действительно, точно.Дальность запуска ракет различается в зависимости от видов. В распоряжении украинской армии сегодня есть только неуправляемые М26 дальностью до 45 км и управляемые М30 с дальностью 70-80 км. О поставках баллистических ракет ATACMS, способных бить на 300 км, речи пока не идет, но исключать их передачу Киеву в будущем нельзя.2. Скорострельность и мощность. Артиллерийская часть HIMARS – одноразовые транспортно-пусковые контейнеры на шесть ракет. Отстрелянные контейнеры заменяются новыми автоматически, без "рук" или другой техники. На перезарядку нужны считанные минуты. Это в разы быстрее, чем у многих РСЗО. Управляемые ракеты могут оснащаться фугасными боевыми частями повышенной мощности, которые способны уничтожать укрепленные командные пункты, пусковые установки ракетных комплексов, бетонные здания.3. Высокая мобильность. Установки HIMARS весом 11 тонн можно без особых проблем перевозить военно-транспортными самолетами. Трехосное полноприводное колесное шасси позволяет неплохо перемещаться и по асфальту, и по пересеченке. То есть быстро отстрелялись – быстро покинули позицию.Лучшая защита – уничтожениеТем не менее, HIMARS не стоит недооценивать. Обстрелы Херсонской области это показали, однако большинство ракет российские системы ПВО перехватили.Хотя основное предназначение HIMARS – контрбатарейная борьба, их сейчас используют в основном для обстрела гражданских объектов. С потерями среди своих же соотечественников командование ВСУ особо не считается. Хотя это не новость. Лозунг "война до последнего украинца" стал лейтмотивом Киева.Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин не считает, что поражение Антоновского моста в Херсоне стало следствием недооценки американских РСЗО. По его словам, защитить какой-либо объект от массированного ракетного обстрела на сто процентов практически невозможно. Особенно когда залпам из HIMARS предшествует стрельба из "Смерчей" или "Ураганов". Делается это с целью истощить запас ПВО перед пуском американских ракет."У каждого стратегического объекта не поставишь систему ПВО или ПРО – их просто не хватит. Возле моста наверняка было какое-то мобильное средство ПВО. Но когда наносится массированный удар, во-первых, вступают средства радиоэлектронного подавления, во-вторых, запускается не одна или две ракеты, а полтора-два десятка. В данном случае так и было: три четверти ракет сбиваются, остальные попадают в цель. Даже наши идеальные "Буки" и "Торы" с эффективностью 98% оставляют какой-то процент для попадания", – пояснил он в комментарии РИА Новости Крым.По словам Подберезкина, стопроцентная защита может быть обеспечена, когда на одну ракету используется две противоракеты. Это и дорого, и физически нереально."То есть на каждом объекте нужен не один "Бук", "Тор" или "Панцирь", а два-три. Это просто невозможно. Стопроцентную защиту можно обеспечить только в том случае, если танки прорвутся и уничтожат все пусковые установки, отодвинув линию фронта на 100-120 км".Главный смысл нынешних ограниченных поставок HIMARS – в уничтожении приоритетных точечных целей, считает Подберезкин.Двух десятков HIMARS Киеву мало. Требуется минимум полсотни установок, недавно заявил министр обороны Резников. О таких объемах речи пока не идет, с учетом того, что в арсенале США всего 400-500 этих установок.Но нужно оперативно уничтожать и имеющиеся. С чем, надеемся, наши военные оперативно справятся.
https://crimea.ria.ru/20220721/ssha-dokupyat-himars-dlya-naraschivaniya-postavok-ukraine-schitaet-glava-tsamto-1123918716.html
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html
https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123918919_67:0:956:667_1920x0_80_0_0_a367e5969d685b02777e60208a4f06c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, сша, всу (вооруженные силы украины), авторы
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять

Каковы возможности ракетных систем HIMARS и в чем они уступают российским РСЗО

21:07 21.07.2022
 
© FADEL SENNAАмериканская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
Американская пусковая установка M142 HIMARS. Фото FADEL SENNA/AFP
© FADEL SENNA
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина превратилась в полигон для обкатки и рекламы западного оружия, это уже официально признал министр обороны Алексей Резников. Сейчас в центре внимания – ракетные системы залпового огня HIMARS, которые пока в большей степени используют против мирного населения и гражданских объектов на Донбассе и освобожденных территориях юга Украины. Удары по Новой Каховке и Антоновскому мосту в Херсоне – свежие примеры. Что они из себя представляют, и почему российские системы ПВО не смогли перехватить все ракеты, разбирались РИА Новости Крым.
Миф о "чудо-оружии"
США передали Украине 12 установок, из которых, по сведениям Минобороны РФ, уничтожены как минимум две. Всего Вашингтон намерен поставить Киеву более 20 систем. По сведениям российских силовиков, сегодня две установки HIMARS действуют на южном направлении, в том числе в районе Херсона, остальные – в Донбассе.
Американская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
16:08
США докупят HIMARS для наращивания поставок Украине – глава ЦАМТО
Не только российские, но и западные эксперты не склонны считать HIMARS супер-оружием. Но оно обладает рядом преимуществ:
1. Точность и дальнобойность. Система управления ракет – инерциальная с сочетанием GPS-навигации. Все необходимые для нанесения удара данные о цели передаются со спутника в секунды. Получив их, расположенная в прифронтовой полосе батарея или отдельная установка может в очень короткие сроки подготовиться и нанести удар. Траектория ракеты корректируется в процессе полета, что обеспечивает высокую точность попадания. Вероятное отклонение от цели – менее семи метров. Как показала ситуация с обстрелами моста в Херсоне, бьют HIMARS, действительно, точно.
Дальность запуска ракет различается в зависимости от видов. В распоряжении украинской армии сегодня есть только неуправляемые М26 дальностью до 45 км и управляемые М30 с дальностью 70-80 км. О поставках баллистических ракет ATACMS, способных бить на 300 км, речи пока не идет, но исключать их передачу Киеву в будущем нельзя.
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне
11:18
Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить
2. Скорострельность и мощность. Артиллерийская часть HIMARS – одноразовые транспортно-пусковые контейнеры на шесть ракет. Отстрелянные контейнеры заменяются новыми автоматически, без "рук" или другой техники. На перезарядку нужны считанные минуты. Это в разы быстрее, чем у многих РСЗО. Управляемые ракеты могут оснащаться фугасными боевыми частями повышенной мощности, которые способны уничтожать укрепленные командные пункты, пусковые установки ракетных комплексов, бетонные здания.
3. Высокая мобильность. Установки HIMARS весом 11 тонн можно без особых проблем перевозить военно-транспортными самолетами. Трехосное полноприводное колесное шасси позволяет неплохо перемещаться и по асфальту, и по пересеченке. То есть быстро отстрелялись – быстро покинули позицию.
По дальности полета, площади поражения и мощности боевого заряда HIMARS уступает некоторым российским РСЗО, например, "Торнадо-С", которые имеют те же корректируемые спутником ракеты, но значительно большую дальность и более мощную боевую часть, или "Урагану-1М". Украинская пропаганда преувеличивает реальные возможности американских РСЗО. Зенитным ракетным комплексам "Панцирь", "С-400", "Бук" и "Тор" вполне по силам перехватывать американские ракеты. Как показывает практика, российские ПВО регулярно сбивают их.
Лучшая защита – уничтожение
Тем не менее, HIMARS не стоит недооценивать. Обстрелы Херсонской области это показали, однако большинство ракет российские системы ПВО перехватили.
Хотя основное предназначение HIMARS – контрбатарейная борьба, их сейчас используют в основном для обстрела гражданских объектов. С потерями среди своих же соотечественников командование ВСУ особо не считается. Хотя это не новость. Лозунг "война до последнего украинца" стал лейтмотивом Киева.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
10:09
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
Директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин не считает, что поражение Антоновского моста в Херсоне стало следствием недооценки американских РСЗО. По его словам, защитить какой-либо объект от массированного ракетного обстрела на сто процентов практически невозможно. Особенно когда залпам из HIMARS предшествует стрельба из "Смерчей" или "Ураганов". Делается это с целью истощить запас ПВО перед пуском американских ракет.
"У каждого стратегического объекта не поставишь систему ПВО или ПРО – их просто не хватит. Возле моста наверняка было какое-то мобильное средство ПВО. Но когда наносится массированный удар, во-первых, вступают средства радиоэлектронного подавления, во-вторых, запускается не одна или две ракеты, а полтора-два десятка. В данном случае так и было: три четверти ракет сбиваются, остальные попадают в цель. Даже наши идеальные "Буки" и "Торы" с эффективностью 98% оставляют какой-то процент для попадания", – пояснил он в комментарии РИА Новости Крым.
По словам Подберезкина, стопроцентная защита может быть обеспечена, когда на одну ракету используется две противоракеты. Это и дорого, и физически нереально.
Бойцы чеченского отряда Ахмат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 03:00
США не станут "светить" на Украине оружие нового типа – эксперт
"То есть на каждом объекте нужен не один "Бук", "Тор" или "Панцирь", а два-три. Это просто невозможно. Стопроцентную защиту можно обеспечить только в том случае, если танки прорвутся и уничтожат все пусковые установки, отодвинув линию фронта на 100-120 км".
Главный смысл нынешних ограниченных поставок HIMARS – в уничтожении приоритетных точечных целей, считает Подберезкин.
Двух десятков HIMARS Киеву мало. Требуется минимум полсотни установок, недавно заявил министр обороны Резников. О таких объемах речи пока не идет, с учетом того, что в арсенале США всего 400-500 этих установок.
Но нужно оперативно уничтожать и имеющиеся. С чем, надеемся, наши военные оперативно справятся.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеСШАВСУ (Вооруженные силы Украины)Авторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:58Как побороть тревожность - четыре совета психолога
21:49Уголовное дело возбуждено после нападения обезьяны на девочку
21:36Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма
21:23Кадыров назвал любимых львят-альбиносов в честь городов Донбасса
21:07Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять
20:57Лукашенко о российском статусе Крыма: надо - признаем указом
20:49В Египте ввели запреты на фотографирование: что нельзя снимать
20:26Прибрежные города Крыма получат свои пляжные архетипы
20:12В Крыму рыбак пойдет под суд за неудачную кражу форели
19:42Аксенов поручил проверить "хитрые" пляжные схемы в Крыму
19:11В Херсоне выявили одну из самых крупных групп диверсантов
18:54Организаторы подпольных казино в Крыму получили от 6 до 15 лет колонии
18:36Биолог назвала главные угрозы для крымских дельфинов
18:07Обезьяна напала на маленького ребенка в Подмосковье
17:46Улицы и скверы в Крыму назовут в честь погибших на Украине военных
17:33Байден заразился коронавирусом
17:21Крымчанин планировал устраивать хакерские атаки на госпредприятия
17:04В Севастополе за дачу взятки задержан студент
16:58В Эстонии снесут все памятники советским воинам
16:39Аксенов раскритиковал темпы ремонта набережной Терешковой в Евпатории
Лента новостейМолния