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Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить

Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить

Антоновский мост в Херсоне и Каховская ГЭС, по которым украинские военные несколько дней подряд наносят массированные удары, являются стратегически важными... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T11:18

2022-07-21T11:18

2022-07-21T11:18

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Антоновский мост в Херсоне и Каховская ГЭС, по которым украинские военные несколько дней подряд наносят массированные удары, являются стратегически важными переправами для снабжения российской военной группировки на правом берегу Днепра. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберезкин."Разрушение этих переправ нарушает снабжение российской военной группировки и возможное наступление на правом берегу Днепра. Поставки включают в себя огромное количество автотранспорта, который должен идти практически беспрерывным потоком. Переправлять это все вброд невозможно, даже если навести паромную переправу, это будет очень трудно, потому что поставки носят промышленный характер. Поэтому бьют по ГЭС и по мосту – им нужно нарушить коммуникации", – пояснил военный эксперт.По словам Подберезкина, если Антоновский мост будет разрушен, его восстановление займет очень много времени, и коммуникации с правым берегом Днепра будут очень серьезно нарушены. Тем не менее, разрушение моста не будет фатальным для снабжения российской группировки на правом берегу, считает аналитик."Это не единственный способ снабжения. Опять же, возможно навести паромную переправу. Есть и варианты объезда, но это довольно серьезные расстояния", – указал Подберезкин.В то же время Подберезкин убежден, что удары по Антоновскому мосту и Каховской ГЭС не являются подготовкой к наступлению украинской армии на Херсонском направлении.По словам эксперта, ВСУ сейчас не готовы не только к широкомасштабному наступлению, но даже к небольшим локальным продвижениям, в первую очередь, из-за ограниченного запаса вооружений и боеприпасов и нехватки личного состава."Обладая определенным количеством высокоточных средств поражения большой дальности – РСЗО HIMARS, гаубицы М777, артиллерийские установки CAESAR, – украинская сторона их использует по приоритетным целям. Этих средств немного, но пока они есть, их и будут использовать. Конечно, нам лучше продвигаться дальше на запад, и это будет лучшей гарантией того, что какой-нибудь очередной мобильный взвод HIMARS не будет наносить удары по важным объектам инфраструктуры, военным населению", – заключил аналитик.19 июля украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Была повреждена диспетчерская судоходного шлюза.20 июля украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Зафиксировано восемь попаданий, часть ракет перехвачена системами ПВО. Как сообщают в военно-гражданской администрации области, мосту нанесен серьезный ущерб.21 июля ВСУ вновь обстреляли мост из систем HIMARS, все ракеты были сбиты.В минувший понедельник ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области на время остался без газа.

https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html

https://crimea.ria.ru/20220720/po-antonovskomu-mostu-v-khersone-popali-8-raket-himars--vlasti-1123903055.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

херсонская область

украина

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