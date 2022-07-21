https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
Вооруженные силы России ответили ВСУ за обстрел Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T10:09
2022-07-21T10:09
2022-07-21T10:09
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ответили ВСУ за обстрел Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова пишет РИА Новости.Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях >>Ответный удар был нанесен по позициям украинских войск, которые обстреляли Херсон в ночь на четверг ракетами HIMARS. ПВО сбили все 12 ракет, часть упали в Днепр, попаданий и разрушений, по словам Стремоусова, нет.Ранее ВСУ выпустили по Антоновскому мосту 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, восемь из них попали в цель. Есть серьезные разрушения.ВСУ "накрывают" Херсон ракетами >>Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов.
https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
ВГА Херсонской области: по позициям украинских войск был нанесен ответный удар