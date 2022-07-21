https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html

Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона

Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона

Вооруженные силы России ответили ВСУ за обстрел Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T10:09

2022-07-21T10:09

2022-07-21T10:09

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ответили ВСУ за обстрел Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова пишет РИА Новости.Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях >>Ответный удар был нанесен по позициям украинских войск, которые обстреляли Херсон в ночь на четверг ракетами HIMARS. ПВО сбили все 12 ракет, часть упали в Днепр, попаданий и разрушений, по словам Стремоусова, нет.Ранее ВСУ выпустили по Антоновскому мосту 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, восемь из них попали в цель. Есть серьезные разрушения.ВСУ "накрывают" Херсон ракетами >>Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов.

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)