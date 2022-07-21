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Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
Вооруженные силы России ответили ВСУ за обстрел Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T10:09
2022-07-21T10:09
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ответили ВСУ за обстрел Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова пишет РИА Новости.Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях &gt;&gt;Ответный удар был нанесен по позициям украинских войск, которые обстреляли Херсон в ночь на четверг ракетами HIMARS. ПВО сбили все 12 ракет, часть упали в Днепр, попаданий и разрушений, по словам Стремоусова, нет.Ранее ВСУ выпустили по Антоновскому мосту 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, восемь из них попали в цель. Есть серьезные разрушения.ВСУ "накрывают" Херсон ракетами &gt;&gt;Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов.
https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона

ВГА Херсонской области: по позициям украинских войск был нанесен ответный удар

10:09 21.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ответили ВСУ за обстрел Херсонской области. Об этом со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова пишет РИА Новости.
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях >>
Ответный удар был нанесен по позициям украинских войск, которые обстреляли Херсон в ночь на четверг ракетами HIMARS. ПВО сбили все 12 ракет, часть упали в Днепр, попаданий и разрушений, по словам Стремоусова, нет.
"По врагам Херсона, по позициям украинских войск, которые обстреливают мирный Херсон и Херсонскую область, был нанесен ответный удар", – сказал Стремоусов.
Ранее ВСУ выпустили по Антоновскому мосту 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, восемь из них попали в цель. Есть серьезные разрушения.
ВСУ "накрывают" Херсон ракетами >>
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов.
Херсон - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 19:08
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