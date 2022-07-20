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Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях
Четверых пособников ВСУ задержали на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T12:02
2022-07-20T12:02
2022-07-20T12:02
херсонская область
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Четверых пособников ВСУ задержали на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Боевиков задержали в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах.Ранее Южный военный суд приговорил к 17 годам колонии руководителя крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.* запрещенная в России террористическая организация
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях
Росгвардия: в ходе поисковых мероприятий задержаны четверо пособников ВСУ