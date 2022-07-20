Рейтинг@Mail.ru
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220720/posobnikov-vsu-zaderzhali-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1123904804.html
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях
Четверых пособников ВСУ задержали на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T12:02
2022-07-20T12:02
херсонская область
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123070069_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b81803f93c5dd1fb0419cd18df229c5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Четверых пособников ВСУ задержали на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Боевиков задержали в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах.Ранее Южный военный суд приговорил к 17 годам колонии руководителя крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.* запрещенная в России террористическая организация
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123070069_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_03a1c14a7e14e95580b4076b79721262.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях

Росгвардия: в ходе поисковых мероприятий задержаны четверо пособников ВСУ

12:02 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль Росгвардии
Патруль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Четверых пособников ВСУ задержали на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
Боевиков задержали в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах.
"При досмотре домовладений у задержанных обнаружены тайники, из которых изъято 18 ручных гранат, пять охотничьих ружей, девять ВОГ-25 и более 2,5 тысяч патронов к стрелковому оружию", - говорится в сообщении.
Ранее Южный военный суд приговорил к 17 годам колонии руководителя крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.
* запрещенная в России террористическая организация
 
Херсонская областьЗапорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon
12:38Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя
12:02Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях
11:28Спада не будет: доходы Крыма в этом году выросли на 17 млрд рублей
11:24В Крыму вскрыли три фантомные площадки с опасными продуктами
11:07Три села Курской области без света - губернатор о последствиях атаки ВСУ
10:52Посольство РФ в США: СВО на Украине не носит захватнический характер
10:49В Алуште водитель специально переехал человека: пострадавший умер
10:42Аксенов пригласил "Вкусно и точка" в Крым
10:14Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
10:11Сирия разорвала дипотношения с Украиной - СМИ
10:06Когда запустят поезда из Крыма в Херсон и Мелитополь – Аксенов
09:56Шойгу приказал жестко пресекать обстрелы освобожденных районов Донбасса
09:51По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS – власти
09:39ВСУ обстреливает Курскую область: под огнем пограничный пункт пропуска
09:30Где в Крыму до вечера не будет воды
09:18Земельный вопрос: новые ограничения для россиян от Финляндии
09:10Цель не достигнута: Захарова ответила на заявления США о новых санкциях
08:33Помощь беженцам и многодетным: работа благотворительного центра в Крыму
08:04В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто
Лента новостейМолния