https://crimea.ria.ru/20220720/posobnikov-vsu-zaderzhali-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1123904804.html

Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях

Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях

Четверых пособников ВСУ задержали на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T12:02

2022-07-20T12:02

2022-07-20T12:02

херсонская область

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Четверых пособников ВСУ задержали на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.Боевиков задержали в ходе поисковых мероприятий и адресных проверок в населенных пунктах.Ранее Южный военный суд приговорил к 17 годам колонии руководителя крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.* запрещенная в России террористическая организация

херсонская область

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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