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Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии
Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии
Руководителя крымской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T17:29
2022-07-19T17:29
2022-07-19T17:29
закон и право
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Руководителя крымской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.В суде установлено, что в 2017 году подсудимый с двумя подельниками организовал деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации на территории Республики Крым. Мужчина руководил деятельностью ячейки и агитировал местное население последовать за идеологией организации.По данным ведомства, на собраниях последователи обсуждали намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран, в том числе Российской Федерации.Дома экстремист хранил запрещенную литературу, печатные и электронные информационные носители, содержащие материалы организации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", – сообщает пресс-служба.Приговор в законную силу не вступил."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде мировых стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Членов ячеек регулярно задерживают в различных российских регионах России, в том числе в Крыму.Ранее сроки получили двое членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220523/chlena-khizb-ut-takhrir-budut-sudit-posmertno-za-popytku-terakta-v-krymu-1123314843.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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закон и право, крым
Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии
Южный военный суд дал 17 лет колонии руководителю крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Руководителя крымской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
В суде установлено, что в 2017 году подсудимый с двумя подельниками организовал деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации на территории Республики Крым. Мужчина руководил деятельностью ячейки и агитировал местное население последовать за идеологией организации.
"Подсудимый, руководя деятельностью ячейки, определял ее цели и задачи, организовывал и проводил конспиративные собрания членов ячейки по изучению идеологии и источников террористической организации, осуществлял подбор материала для их проведения, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение", – говорится в сообщении суда.
По данным ведомства, на собраниях последователи обсуждали намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран, в том числе Российской Федерации.
Дома экстремист хранил запрещенную литературу, печатные и электронные информационные носители, содержащие материалы организации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", – сообщает пресс-служба.
Приговор в законную силу не вступил.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде мировых стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Членов ячеек регулярно задерживают в различных российских регионах России, в том числе в Крыму.
Ранее сроки получили
двое членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.
* запрещенная в России террористическая организация