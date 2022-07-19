https://crimea.ria.ru/20220719/glavarya-krymskoy-yacheyki-khizb-ut-takhrir-prigovorili-k-17-godam-kolonii-1123899254.html

Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии

Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии

Руководителя крымской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T17:29

2022-07-19T17:29

2022-07-19T17:29

закон и право

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Руководителя крымской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.В суде установлено, что в 2017 году подсудимый с двумя подельниками организовал деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации на территории Республики Крым. Мужчина руководил деятельностью ячейки и агитировал местное население последовать за идеологией организации.По данным ведомства, на собраниях последователи обсуждали намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран, в том числе Российской Федерации.Дома экстремист хранил запрещенную литературу, печатные и электронные информационные носители, содержащие материалы организации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса "организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", – сообщает пресс-служба.Приговор в законную силу не вступил."Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде мировых стран признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Членов ячеек регулярно задерживают в различных российских регионах России, в том числе в Крыму.Ранее сроки получили двое членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220523/chlena-khizb-ut-takhrir-budut-sudit-posmertno-za-popytku-terakta-v-krymu-1123314843.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым