https://crimea.ria.ru/20220720/po-antonovskomu-mostu-v-khersone-popali-8-raket-himars--vlasti-1123903055.html

По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS – власти

По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS – власти - РИА Новости Крым, 20.07.2022

По Антоновскому мосту в Херсоне попали 8 ракет HIMARS – власти

ВСУ выпустили 12 ракет из американской РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, восемь из них попали в цель, есть серьезные разрушения. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T09:51

2022-07-20T09:51

2022-07-20T09:51

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. ВСУ выпустили 12 ракет из американской РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, восемь из них попали в цель, есть серьезные разрушения. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.По его словам, движение по мосту продолжается, однако, с большой вероятностью, проезд для грузовых машин будет закрыт.Он добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших от обстрела моста у властей нет.Как сообщалось, во вторник украинские войска нанесли удар по Херсону. Ранее говорилось, что в Антоновский мост через Днепр попала одна ракета, пять ракет удалось перехватить.

https://crimea.ria.ru/20220719/kherson-obstrelyali-iz-amerikanskikh-rszo-odna-raketa-popala-v-most-1123893162.html

херсонская область

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2022

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине