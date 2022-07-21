Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова

"А министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины? Он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь американское, оружие? Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима?! Вы уничтожили украинскую государственность, уничтожили современное государство Украина, вы теперь просто уничтожаете народ Украины и для этого вам нужно все больше оружия", – сказала Захарова на брифинге в четверг.