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Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова
Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова
Киевский режим уготовил своим согражданам участь "подопытных кроликов" для испытания натовского оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T11:50
2022-07-21T11:50
украина
специальная военная операция рф на украине
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уготовил своим согражданам участь "подопытных кроликов" для испытания натовского оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon &gt;&gt;Так дипломат прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что его страна является "испытательным полигоном", и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию в боях против российской армии.По ее словам, вся эта агрессивная риторика рассчитана исключительно на западную аудиторию и является "отработкой тех заданий, которые коллективный запад поставил перед этими деятелями во главе с Зеленским".Министр обороны России Сергей Шойгу ранее дал указания командующему группировкой "Восток" на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.
https://crimea.ria.ru/20220720/ssha-ne-stanut-svetit-na-ukraine-oruzhie-novogo-tipa--ekspert-1123898615.html
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украина, специальная военная операция рф на украине, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), всу (вооруженные силы украины)
Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова

Захарова: Киев сделает украинцев подопытными кроликами для испытания вооружения НАТО

11:50 21.07.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО "Град". Фото AFP
Украинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уготовил своим согражданам участь "подопытных кроликов" для испытания натовского оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon >>
Так дипломат прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что его страна является "испытательным полигоном", и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию в боях против российской армии.
"А министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины? Он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь американское, оружие? Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима?! Вы уничтожили украинскую государственность, уничтожили современное государство Украина, вы теперь просто уничтожаете народ Украины и для этого вам нужно все больше оружия", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, вся эта агрессивная риторика рассчитана исключительно на западную аудиторию и является "отработкой тех заданий, которые коллективный запад поставил перед этими деятелями во главе с Зеленским".
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УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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