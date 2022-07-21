Киев будет тестировать натовское оружие на украинцах – Захарова
Захарова: Киев сделает украинцев подопытными кроликами для испытания вооружения НАТО
© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО "Град". Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим уготовил своим согражданам участь "подопытных кроликов" для испытания натовского оружия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что его страна является "испытательным полигоном", и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию в боях против российской армии.
"А министр обороны киевского режима не догадывается, что в вооруженных силах Украины воюют граждане Украины? Он не догадывается, что это оружие будет протестировано на них? Что они станут теми самыми подопытными кроликами, на которых будет испытываться натовское, в первую очередь американское, оружие? Что вы делаете со своим народом, представители киевского режима?! Вы уничтожили украинскую государственность, уничтожили современное государство Украина, вы теперь просто уничтожаете народ Украины и для этого вам нужно все больше оружия", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, вся эта агрессивная риторика рассчитана исключительно на западную аудиторию и является "отработкой тех заданий, которые коллективный запад поставил перед этими деятелями во главе с Зеленским".
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее дал указания командующему группировкой "Восток" на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника.