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Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon
Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon
В ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили американский ракетный комплекс Harpoon под Одессой, пункт подготовки резервистов для ВСУ, а также склады и... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T13:01
2022-07-20T13:01
2022-07-20T13:06
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили американский ракетный комплекс Harpoon под Одессой, пункт подготовки резервистов для ВСУ, а также склады и пункты управления противника. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар (ДНР) уничтожены 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов.Также за минувшие сутки уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, два склада горючего, семь пунктов управления в Николаевской, Харьковской областях и на территории Донецкой Народной Республики.В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены пять взводов реактивных систем залпового огня "Град", шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.Авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Донецкой Народной Республике. Средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника.В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что военно-морские силы страны усилили американскими противокорабельными ракетными комплексами Harpoon.
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина
Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon
Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетную установку Harpoon и пункт подготовки резервистов
13:01 20.07.2022 (обновлено: 13:06 20.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили американский ракетный комплекс Harpoon под Одессой, пункт подготовки резервистов для ВСУ, а также склады и пункты управления противника. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где готовили резервистов для ВСУ. Уничтожены более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар (ДНР) уничтожены 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов.
Также за минувшие сутки уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, два склада горючего, семь пунктов управления в Николаевской, Харьковской областях и на территории Донецкой Народной Республики.
В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены пять взводов реактивных систем залпового огня "Град", шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.
Авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Донецкой Народной Республике. Средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника.
В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что военно-морские силы страны усилили американскими противокорабельными ракетными комплексами Harpoon.