https://crimea.ria.ru/20220720/pod-odessoy-vs-rf-unichtozhili-raketnyy-kompleks-harpoon--1123905142.html

Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon

Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Под Одессой ВС РФ уничтожили ракетный комплекс Harpoon

В ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили американский ракетный комплекс Harpoon под Одессой, пункт подготовки резервистов для ВСУ, а также склады и... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T13:01

2022-07-20T13:01

2022-07-20T13:06

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В ходе спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили американский ракетный комплекс Harpoon под Одессой, пункт подготовки резервистов для ВСУ, а также склады и пункты управления противника. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар (ДНР) уничтожены 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов.Также за минувшие сутки уничтожено восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами, два склада горючего, семь пунктов управления в Николаевской, Харьковской областях и на территории Донецкой Народной Республики.В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены пять взводов реактивных систем залпового огня "Град", шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.Авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Донецкой Народной Республике. Средствами ПВО сбиты четыре украинских беспилотника.В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о том, что военно-морские силы страны усилили американскими противокорабельными ракетными комплексами Harpoon.

https://crimea.ria.ru/20220609/chem-opasny-dlya-rossii-amerikanskie-garpuny--voennyy-ekspert-1123494399.html

украина

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2022

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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, украина