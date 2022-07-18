Рейтинг@Mail.ru
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T09:14
2022-07-18T09:15
сергей шойгу
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119490107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a645da78a6e76e562691b271d7d57b77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Командующий группировкой "Восток" доложил Шойгу об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.Ранее глава Минобороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119490107_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_71b18b914e1ed06663cb849a7be91a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Глава Минобороны Шойгу дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

09:14 18.07.2022 (обновлено: 09:15 18.07.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО "766 УПТК"
Министр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО 766 УПТК
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", - говорится в сообщении.
Командующий группировкой "Восток" доложил Шойгу об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.
Ранее глава Минобороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
Доставка боеприпасов в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 16:39
Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сергей ШойгуСпециальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:14Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
09:11Ночной ураган в Ялте: движение троллейбусов парализовано
08:55В Херсоне обнаружили огневую точку украинских диверсантов
08:22Как экономить в отпуске
07:58Долевое строительство: покупать или нет - мнение эксперта
07:32МХАТ им. Горького готов приехать на фестиваль в Севастополь
07:02Когда цены на отдых в Крыму упадут – мнение
03:30Почему рождаемость ежегодно падает – крымский врач
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 июля
22:51Зеленский рассказал, за что уволил Баканова и Венедиктову
22:12Зеленский отстранил от должностей главу СБУ и генпрокурора
20:26Главные события и заявления дня, 17 июля
19:44Врач назвал летнюю ягоду для похудения
18:57Субтропики в Крыму: прогноз погоды на неделю
18:07Без ума от колбасы: ученые назвали продукты, вызывающие деменцию
17:20На авто по Крыму: видео-советы туристам от Феодосии до Алушты
16:39Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
16:02Медведев пообещал Украине Судный день из-за Крыма
15:32Папа Римский призвал к диалогу по Украине
Лента новостейМолния