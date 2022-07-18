https://crimea.ria.ru/20220718/shoygu-otdal-prikaz-prioritetno-porazhat-dalnoboynoe-oruzhie-ukrainy-1123875643.html

Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T09:14

2022-07-18T09:14

2022-07-18T09:15

сергей шойгу

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119490107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a645da78a6e76e562691b271d7d57b77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Командующий группировкой "Восток" доложил Шойгу об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.Ранее глава Минобороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф