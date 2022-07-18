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Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T09:14
2022-07-18T09:14
2022-07-18T09:15
сергей шойгу
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Командующий группировкой "Восток" доложил Шойгу об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.Ранее глава Минобороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://crimea.ria.ru/20220717/medvedev-rasskazal-kogda-zakonchitsya-spetsoperatsiya-na-ukraine-1123873405.html
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сергей шойгу, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Шойгу отдал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
Глава Минобороны Шойгу дал приказ приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины
09:14 18.07.2022 (обновлено: 09:15 18.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи спецоперации на Украине, и дал указание уничтожать дальнобойное оружие ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", - говорится в сообщении.
Командующий группировкой "Восток" доложил Шойгу об обстановке и ходе выполнения боевых задач по разгрому сил противника.
Ранее глава Минобороны проинспектировал российские группировки "Юг" и "Центр", возглавляемые генералом армии Сергеем Суровикиным и генерал-полковником Александром Лапиным.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.