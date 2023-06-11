https://crimea.ria.ru/20230611/usloviya-zernovoy-sdelki-mogut-byt-peresmotreny--mnenie-1129294019.html

Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнение

Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнение - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнение

Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены после прошедших выборов в Турции, так как соглашение должно быть безопасно для России, в противном случае ни... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T08:04

2023-06-11T08:04

2023-06-11T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены после прошедших выборов в Турции, так как соглашение должно быть безопасно для России, в противном случае ни одно судно не должно подходить к берегам Украины. Такое мнение РИА Новости Крым высказал член научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве России Роман Паршин.По его словам, морские беспилотники, которыми атаковали российские суда, вполне могли перевозить гражданские корабли. Поэтому условия зерновой сделки могут пересмотреть."Не исключено, что такие беспилотники могут находиться на гражданских судах, перевозящих зерновые культуры и сельхозпродукцию из портов Украины. И весьма вероятно, что сейчас условия зерновой сделки после прошедших выборов в Турции могут быть пересмотрены", – сказал Паршин.По его мнению, руководство России и Турции найдет взаимопонимание по данному вопросу, так как обе стороны заинтересованы в безопаности соглашения.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, оценивая перспективы существования зерновой сделки, отметил, что условия черноморской зерновой инициативы по разблокировке экспорта российского продовольствия и удобрений вероятнее всего так и не будут выполнены, следовательно, сделка перестанет функционировать.Представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из трех украинских портов, включая Одессу, через Черное море 22 июля 2022 года. Движение судов регулирует Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.18 ноября 2022 года срок договора истек. Но поскольку подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта, а в российском МИД заявили, что никаких возражений по этому поводу от сторон соглашения не поступило, он был пролонгирован. При этом российская сторона напомнила о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для мирных целей. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приложит "все необходимые усилия для реализации всех условий соглашения".Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров о продлении зерновой сделки: эти два месяца будут решающимиВыборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияВ МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки

https://crimea.ria.ru/20230419/zakharova-nazvala-istinnye-tseli-zapada-i-kieva-v-ramkakh-zernovoy-sdelki-1128255470.html

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зерновая сделка, турция, россия, украина, политика, безопасность, в мире, мнения