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Лавров о продлении зерновой сделки: эти два месяца будут решающими - РИА Новости Крым, 18.05.2023
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Лавров о продлении зерновой сделки: эти два месяца будут решающими
Лавров о продлении зерновой сделки: эти два месяца будут решающими - РИА Новости Крым, 18.05.2023
Лавров о продлении зерновой сделки: эти два месяца будут решающими
Российская сторона поддержала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на два месяца с... РИА Новости Крым, 18.05.2023
2023-05-18T15:17
2023-05-18T15:19
зерновая сделка
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
санкции против россии
в мире
турция
новости
антониу гутерриш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона поддержала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на два месяца с условием, что эти два месяца будут решающими в плане снятия санкций на экспорт российских удобрений и продовольствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Учитывая весь комплекс обстоятельств и обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что генсек НАТО Антониу Гутерреш "действительно понимает свою ответственность за реализацию своей собственной инициативы", в рамках которой он обязался добиваться снятия всех ограничений на пути экспорта российских удобрений и продовольствия."Он (Гутерреш – ред.) старается, мы это видим, стараются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим", – констатировал Лавров.В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении соглашения по зерновой сделке на два месяца. Он подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".В Москве подтвердили продление инициативы.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет голодомор – экспертВ Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделкуМИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада
https://crimea.ria.ru/20230316/zernovaya-sdelka-prodlena-zachem-eto-nuzhno-rossii-1127585388.html
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зерновая сделка, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, санкции против россии, в мире, турция, новости, антониу гутерриш
Лавров о продлении зерновой сделки: эти два месяца будут решающими

Лавров: предстоящие два месяца будут решающими в вопросе реализации зерновой сделки

15:17 18.05.2023 (обновлено: 15:19 18.05.2023)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона поддержала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить действие черноморской зерновой инициативы еще на два месяца с условием, что эти два месяца будут решающими в плане снятия санкций на экспорт российских удобрений и продовольствия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Учитывая весь комплекс обстоятельств и обращения наших партнеров, мы поддержали инициативу президента Эрдогана продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что генсек НАТО Антониу Гутерреш "действительно понимает свою ответственность за реализацию своей собственной инициативы", в рамках которой он обязался добиваться снятия всех ограничений на пути экспорта российских удобрений и продовольствия.
"Он (Гутерреш – ред.) старается, мы это видим, стараются его сотрудники, периодически они общаются с теми странами, которые ввели санкции, препятствующие нормальному экспорту российской сельхозпродукции, но результата пока мы никакого не видим", – констатировал Лавров.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении соглашения по зерновой сделке на два месяца. Он подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".
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Зерновая сделка

Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию черноморской инициативы по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.
18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.
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