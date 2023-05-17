https://crimea.ria.ru/20230517/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-po-povodu-zernovoy-sdelki-1128785319.html
В МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки
В МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.05.2023
В МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки
Российская сторона подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, настаивая на максимально оперативном устранении перекосов в исполнении РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T18:18
2023-05-17T18:18
2023-05-17T18:18
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, настаивая на максимально оперативном устранении перекосов в исполнении соответствующих договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении соглашения по зерновой сделке на два месяца. Он подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".Дипломат также отметила, что принципиальные оценки стамбульских договоренностей со стороны Москвы не изменились – перекосы в исполнении должны быть максимально быстро исправлены.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет голодомор – экспертВ Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделкуМИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, россия, зерновая сделка, турция, украина, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире, новости, внешняя политика
В МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки
Захарова: МИД подтверждает заявление Эрдогана о продлении зерновой сделки на два месяца
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, настаивая на максимально оперативном устранении перекосов в исполнении соответствующих договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении
соглашения по зерновой сделке на два месяца. Он подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".
"Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы. Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь, помочь наиболее нуждающимся странам", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Дипломат также отметила, что принципиальные оценки стамбульских договоренностей со стороны Москвы не изменились – перекосы в исполнении должны быть максимально быстро исправлены.
Зерновая сделка
Зерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.
18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.
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