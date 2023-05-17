https://crimea.ria.ru/20230517/v-mid-rossii-sdelali-zayavlenie-po-povodu-zernovoy-sdelki-1128785319.html

В МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки

В МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки - РИА Новости Крым, 17.05.2023

В МИД России сделали заявление по поводу зерновой сделки

Российская сторона подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, настаивая на максимально оперативном устранении перекосов в исполнении РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T18:18

2023-05-17T18:18

2023-05-17T18:18

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, настаивая на максимально оперативном устранении перекосов в исполнении соответствующих договоренностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о продлении соглашения по зерновой сделке на два месяца. Он подчеркнул, что Анкара будет прилагать "все необходимые усилия и после этого для реализации всех условий соглашения".Дипломат также отметила, что принципиальные оценки стамбульских договоренностей со стороны Москвы не изменились – перекосы в исполнении должны быть максимально быстро исправлены.Зерновая сделкаЗерновую сделку представители России, Турции, Украины и ООН подписали 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней, до 18 марта. Однако при условии, что отсутствуют какие-либо возражения любой из сторон. В российском МИД заявили, что "таких возражений не поступило", и российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Вместе с тем в дипломатическом ведомстве напомнили о взятых Киевом обязательствах по использованию гуманитарного коридора в Черном море исключительно для указанных мирных целей.18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая - на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.Читайте также на РИА Новости Крым:Украину ждет голодомор – экспертВ Крыму после атак призвали расторгнуть зерновую сделкуМИД России: зерновая сделка обслуживает экспорт Киева в интересах Запада

https://crimea.ria.ru/20230517/erdogan-zayavil-o-prodlenii-zernovoy-sdelki-1128784104.html

россия

турция

украина

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