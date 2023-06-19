https://crimea.ria.ru/20230619/vlasti-voda-ushla-iz-12-naselennykh-punktov-khersonskoy-oblasti-1129475559.html

Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области

Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.06.2023

Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области

Вода отступила из 12 населенных пунктов Новокаховского и Алешкинского районов Херсонской области, затопленных в результате теракта на Каховской ГЭС. Об этом в... РИА Новости Крым, 19.06.2023

2023-06-19T13:16

2023-06-19T13:16

2023-06-19T13:49

новости

херсонская область

разрушение каховской гэс

новая каховка

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Вода отступила из 12 населенных пунктов Новокаховского и Алешкинского районов Херсонской области, затопленных в результате теракта на Каховской ГЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила замгубернатора региона Татьяна Кузьмич.По предварительным оценкам, вода оставила порядка девяти тысяч жилых домов.При этом в одном из наиболее пострадавших от подтопления городов – Голой Пристани – все еще сохраняется определенный уровень воды. Вода сходит, но "потихонечку", отметила чиновница.Ранее в администрации Новокаховского городского округа сообщили, что спустя две недели после теракта на Каховской ГЭС в области проводится вакцинация населения и выплаты материальной помощи людям. Кроме того, коммунальщики продолжают расчищать завалы и вывозить мусор, а ветеринары вывозят трупы погибших животных.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более 7,5 тысяч человек, в том числе сотни маломобильных граждан. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 35, более 90 человек госпитализированы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку

https://crimea.ria.ru/20230619/zatoplenie-khersonschiny-mozhet-sozdat-ochagi-likhoradki-zapadnogo-nila-1129474222.html

херсонская область

новая каховка

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, разрушение каховской гэс, новая каховка, алешки