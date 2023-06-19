Власти: вода ушла из 12 населенных пунктов Херсонской области
В Херсонской области вода ушла из 12 городов и сел Новокаховского и Алешкинского районов
13:16 19.06.2023 (обновлено: 13:49 19.06.2023)
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЖизнь в пострадавшей от разрушения Каховской ГЭС Голой Пристани
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Вода отступила из 12 населенных пунктов Новокаховского и Алешкинского районов Херсонской области, затопленных в результате теракта на Каховской ГЭС. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила замгубернатора региона Татьяна Кузьмич.
"Вода отступила в двух округах Херсонской области: это Новокаховский и Алешкинский. Можно сказать, что освободились от воды полностью 12 населенных пунктов", – сказала Кузьмич.
По предварительным оценкам, вода оставила порядка девяти тысяч жилых домов.
При этом в одном из наиболее пострадавших от подтопления городов – Голой Пристани – все еще сохраняется определенный уровень воды. Вода сходит, но "потихонечку", отметила чиновница.
Ранее в администрации Новокаховского городского округа сообщили, что спустя две недели после теракта на Каховской ГЭС в области проводится вакцинация населения и выплаты материальной помощи людям. Кроме того, коммунальщики продолжают расчищать завалы и вывозить мусор, а ветеринары вывозят трупы погибших животных.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более 7,5 тысяч человек, в том числе сотни маломобильных граждан. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 35, более 90 человек госпитализированы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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