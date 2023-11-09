Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН
Команды КВН из новых регионов репетируют в подвалах под обстрелами и едут в Крым шутить
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAЛетний кубок КВН
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Команды КВН из освобожденных регионов России приезжают участвовать в соревнованиях Крымской Лиги. Из-за обстрелов им часто приходится репетировать в подвалах, но юмор помогает в любой ситуации, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Всероссийской Юниор-Лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей Мульд.
"Есть желание, но не всегда у них есть возможность добраться сюда. Потому что все время пишут – можно, мы приедем? Да, конечно, приезжайте, мы открыты. Но бывают всякие обстоятельства, когда это затруднительно. Вот ребята из Скадовска стали регулярно к нам приезжать", - говорит он.
Редактор Всероссийской Юниор-лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей МУЛЬД
Редактор Всероссийской Юниор-лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей МУЛЬД
КВН на освобожденных территориях развивается в тех или иных формах. В этом году из Донецка пришло четыре заявки на участие в соревнованиях детской онлайн-лиги "Скинь посмеяться!". По словам Сергея Мульда, у студентов Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР сейчас есть другие задачи – в большинстве своем они учатся удаленно и помогают родителям. Но дети очень хотят играть в КВН.
"Я знаю, что у нас во Всероссийской Юниор-Лиге КВН и в телевизионном проекте участвовала команда из Снежнова, это километров 20 от Донецка. Иногда звонят: мы вот сегодня в подвале сидим, так пришлось. Но репетируем, готовимся", - рассказывает Сергей Мульд.
На крымской сцене выступала команда "Все путем!" из ДНР, регулярно приезжают детская и взрослая команды из Скадовска. Иногда, если у них возникают трудности с трансфером, крымские КВНщики помогают оплатить дорогу и поселиться в гостинице.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтор и руководитель действующего Чемпиона Официальной Крымской Лиги команды "Неважно" (КИПУ, г. Симферополь), исполнительный директор Официальной Крымской Лиги) Виктория Асланова
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Автор и руководитель действующего Чемпиона Официальной Крымской Лиги команды "Неважно" (КИПУ, г. Симферополь), исполнительный директор Официальной Крымской Лиги) Виктория Асланова
"У команды из Скадовска комендантский час, когда нет возможности выйти. Они просто сидят в помещении, в очень маленьком, и все равно репетируют", - рассказала автор и руководитель действующего чемпиона Официальной Крымской Лиги КВН команды "Неважно"(КИПУ, г. Симферополь), исполнительный директор Официальной Крымской Лиги Виктория Асланова.
Жизнь на новых территориях, которые находятся подальше от линии соприкосновения, постепенно налаживается. Так, школьники из Херсонской области летом имели возможность отдохнуть в Крыму – санатории республики приняли около трех тысяч ребят. Постепенно в прифронтовых регионах восстанавливают инфраструктуру и ремонтируют дороги – в этом году в Херсонской области отремонтируют 160 километров дорожного покрытия.
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