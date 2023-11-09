https://crimea.ria.ru/20231109/yumor-spasaet-komandy-iz-novykh-regionov-priezzhayut-v-krym-igrat-v-kvn-1132688591.html

Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН

Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН

Команды КВН из освобожденных регионов России приезжают участвовать в соревнованиях Крымской Лиги. Из-за обстрелов им часто приходится репетировать в подвалах,... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T21:47

2023-11-09T21:47

2023-11-09T21:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Команды КВН из освобожденных регионов России приезжают участвовать в соревнованиях Крымской Лиги. Из-за обстрелов им часто приходится репетировать в подвалах, но юмор помогает в любой ситуации, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Всероссийской Юниор-Лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей Мульд.КВН на освобожденных территориях развивается в тех или иных формах. В этом году из Донецка пришло четыре заявки на участие в соревнованиях детской онлайн-лиги "Скинь посмеяться!". По словам Сергея Мульда, у студентов Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР сейчас есть другие задачи – в большинстве своем они учатся удаленно и помогают родителям. Но дети очень хотят играть в КВН.На крымской сцене выступала команда "Все путем!" из ДНР, регулярно приезжают детская и взрослая команды из Скадовска. Иногда, если у них возникают трудности с трансфером, крымские КВНщики помогают оплатить дорогу и поселиться в гостинице.Жизнь на новых территориях, которые находятся подальше от линии соприкосновения, постепенно налаживается. Так, школьники из Херсонской области летом имели возможность отдохнуть в Крыму – санатории республики приняли около трех тысяч ребят. Постепенно в прифронтовых регионах восстанавливают инфраструктуру и ремонтируют дороги – в этом году в Херсонской области отремонтируют 160 километров дорожного покрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – властиМаленький мальчик в Новороссийске скосплеил сценку из КВН про батутДорожники приступили к ремонту трассы в Геническ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей мульд, квн, общество, культура, новые регионы россии, крым, новости, новости крыма, виктория асланова