Рейтинг@Mail.ru
Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231109/yumor-spasaet-komandy-iz-novykh-regionov-priezzhayut-v-krym-igrat-v-kvn-1132688591.html
Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН
Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН
Команды КВН из освобожденных регионов России приезжают участвовать в соревнованиях Крымской Лиги. Из-за обстрелов им часто приходится репетировать в подвалах,... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T21:47
2023-11-09T21:47
сергей мульд
квн
общество
культура
новые регионы россии
крым
новости
новости крыма
виктория асланова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120568525_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_edf4bc69b43ce9d29ddc7bacb5192dc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Команды КВН из освобожденных регионов России приезжают участвовать в соревнованиях Крымской Лиги. Из-за обстрелов им часто приходится репетировать в подвалах, но юмор помогает в любой ситуации, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Всероссийской Юниор-Лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей Мульд.КВН на освобожденных территориях развивается в тех или иных формах. В этом году из Донецка пришло четыре заявки на участие в соревнованиях детской онлайн-лиги "Скинь посмеяться!". По словам Сергея Мульда, у студентов Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР сейчас есть другие задачи – в большинстве своем они учатся удаленно и помогают родителям. Но дети очень хотят играть в КВН.На крымской сцене выступала команда "Все путем!" из ДНР, регулярно приезжают детская и взрослая команды из Скадовска. Иногда, если у них возникают трудности с трансфером, крымские КВНщики помогают оплатить дорогу и поселиться в гостинице.Жизнь на новых территориях, которые находятся подальше от линии соприкосновения, постепенно налаживается. Так, школьники из Херсонской области летом имели возможность отдохнуть в Крыму – санатории республики приняли около трех тысяч ребят. Постепенно в прифронтовых регионах восстанавливают инфраструктуру и ремонтируют дороги – в этом году в Херсонской области отремонтируют 160 километров дорожного покрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – властиМаленький мальчик в Новороссийске скосплеил сценку из КВН про батутДорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
новые регионы россии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120568525_173:0:1594:1066_1920x0_80_0_0_d2c675afe7b8e27d8cdee68ebdf8eef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей мульд, квн, общество, культура, новые регионы россии, крым, новости, новости крыма, виктория асланова
Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН

Команды КВН из новых регионов репетируют в подвалах под обстрелами и едут в Крым шутить

21:47 09.11.2023
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAЛетний кубок КВН
Летний кубок КВН
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Команды КВН из освобожденных регионов России приезжают участвовать в соревнованиях Крымской Лиги. Из-за обстрелов им часто приходится репетировать в подвалах, но юмор помогает в любой ситуации, сказал в пресс-центре РИА Новости Крым редактор Всероссийской Юниор-Лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей Мульд.
"Есть желание, но не всегда у них есть возможность добраться сюда. Потому что все время пишут – можно, мы приедем? Да, конечно, приезжайте, мы открыты. Но бывают всякие обстоятельства, когда это затруднительно. Вот ребята из Скадовска стали регулярно к нам приезжать", - говорит он.
Редактор Всероссийской Юниор-лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей МУЛЬД
Редактор Всероссийской Юниор-лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН Скинь посмеяться! и Всекрымской Юниор Лиги Сергей МУЛЬД
Редактор Всероссийской Юниор-лиги КВН, главный редактор Международной детской онлайн-лиги КВН "Скинь посмеяться!" и Всекрымской Юниор-Лиги Сергей МУЛЬД
КВН на освобожденных территориях развивается в тех или иных формах. В этом году из Донецка пришло четыре заявки на участие в соревнованиях детской онлайн-лиги "Скинь посмеяться!". По словам Сергея Мульда, у студентов Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР сейчас есть другие задачи – в большинстве своем они учатся удаленно и помогают родителям. Но дети очень хотят играть в КВН.

"Я знаю, что у нас во Всероссийской Юниор-Лиге КВН и в телевизионном проекте участвовала команда из Снежнова, это километров 20 от Донецка. Иногда звонят: мы вот сегодня в подвале сидим, так пришлось. Но репетируем, готовимся", - рассказывает Сергей Мульд.

На крымской сцене выступала команда "Все путем!" из ДНР, регулярно приезжают детская и взрослая команды из Скадовска. Иногда, если у них возникают трудности с трансфером, крымские КВНщики помогают оплатить дорогу и поселиться в гостинице.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтор и руководитель действующего Чемпиона Официальной Крымской Лиги команды "Неважно" (КИПУ, г. Симферополь), исполнительный директор Официальной Крымской Лиги) Виктория Асланова
Автор и руководитель действующего Чемпиона Официальной Крымской Лиги команды Неважно (КИПУ, г. Симферополь), исполнительный директор Официальной Крымской Лиги) Виктория Асланова - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Автор и руководитель действующего Чемпиона Официальной Крымской Лиги команды "Неважно" (КИПУ, г. Симферополь), исполнительный директор Официальной Крымской Лиги) Виктория Асланова

"У команды из Скадовска комендантский час, когда нет возможности выйти. Они просто сидят в помещении, в очень маленьком, и все равно репетируют", - рассказала автор и руководитель действующего чемпиона Официальной Крымской Лиги КВН команды "Неважно"(КИПУ, г. Симферополь), исполнительный директор Официальной Крымской Лиги Виктория Асланова.

Жизнь на новых территориях, которые находятся подальше от линии соприкосновения, постепенно налаживается. Так, школьники из Херсонской области летом имели возможность отдохнуть в Крыму – санатории республики приняли около трех тысяч ребят. Постепенно в прифронтовых регионах восстанавливают инфраструктуру и ремонтируют дороги – в этом году в Херсонской области отремонтируют 160 километров дорожного покрытия.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – власти
Маленький мальчик в Новороссийске скосплеил сценку из КВН про батут
Дорожники приступили к ремонту трассы в Геническ
 
Сергей МульдКВНОбществоКультураНовые регионы РоссииКрымНовостиНовости КрымаВиктория Асланова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:59Главные новости Крыма: 9 ноября
22:23Главное за день: 9 ноября
21:47Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН
21:06Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС
20:41Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА
20:32За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве
20:02В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы
19:37В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко
19:25В Керчи на переходе сбили женщину
19:04В Крыму в течение недели возможны перебои в теле- и радиовещании
18:41У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"
18:39В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью
18:14Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил России
17:50Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
17:32Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
17:22Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание
17:04Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра
16:54Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии
16:41Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
16:21Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что
Лента новостейМолния