Рейтинг@Mail.ru
На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/na-chto-vlasti-yalty-potratyat-sekonomlennye-za-god-53-milliona-rubley-1132123841.html
На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей
На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2023
На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей
Больше 53 миллионов рублей из муниципального бюджета смогли сэкономить в Ялте в течение года. Эти деньги будут все равно пущены в дело, но потратят их с большей РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T07:17
2023-10-17T07:17
ялта
янина павленко
городская среда
новости
крым
новости крыма
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132123696_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_0993d8509618df21d7c2ef56f8304cce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Больше 53 миллионов рублей из муниципального бюджета смогли сэкономить в Ялте в течение года. Эти деньги будут все равно пущены в дело, но потратят их с большей пользой для города, заявила глава администрации Янина Павленко.Как пояснила чиновница, средства удалось высвободить сразу по нескольким направлениям. Во-первых, 2,5 миллиона были сэкономлены во время закупок. Еще около 30 миллионов смогли получить, сократив субсидию департамента жилищно-коммунального хозяйства на саночистку. Оставшиеся средства были получены от сокращения расходов на Департамент архитектуры и градостроительства и частично за счет зарезервированных средств.Сэкономленные деньги уже распланированы. Около 1,5 миллиона рублей власти Ялты хотят потратить на спецтранспорт для уборки городских общественных пространств, в частности, недавно отремонтированной площади Советской.Кроме того средства будут направлены на усиление противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений образования и культуры. Часть средств потратят на спортивную сферу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаМиллионы на снос: деревья в Ялте будут охранять по новым правиламВ Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132123696_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_712d391dc5176d9ce25854dd6b1019b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, янина павленко, городская среда, новости, крым, новости крыма, безопасность
На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей

Экономия в деле: в Ялте больше 53 млн рублей направят на другие нужды

07:17 17.10.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Больше 53 миллионов рублей из муниципального бюджета смогли сэкономить в Ялте в течение года. Эти деньги будут все равно пущены в дело, но потратят их с большей пользой для города, заявила глава администрации Янина Павленко.
Как пояснила чиновница, средства удалось высвободить сразу по нескольким направлениям. Во-первых, 2,5 миллиона были сэкономлены во время закупок. Еще около 30 миллионов смогли получить, сократив субсидию департамента жилищно-коммунального хозяйства на саночистку. Оставшиеся средства были получены от сокращения расходов на Департамент архитектуры и градостроительства и частично за счет зарезервированных средств.
Сэкономленные деньги уже распланированы. Около 1,5 миллиона рублей власти Ялты хотят потратить на спецтранспорт для уборки городских общественных пространств, в частности, недавно отремонтированной площади Советской.
“Планируем потратить на небольшую экологичную (с электродвигателем) машину, которая будет подметать, мыть и пылесосить твердые поверхности в центре Ялты”, - пояснила Янина Павленко.
Кроме того средства будут направлены на усиление противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений образования и культуры. Часть средств потратят на спортивную сферу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
Миллионы на снос: деревья в Ялте будут охранять по новым правилам
В Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов
 
ЯлтаЯнина ПавленкоГородская средаНовостиКрымНовости КрымаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:15Крымский мост: оперативная информация на утро вторника
08:04Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
07:48В Севастополе на закупку лекарств выделят дополнительные средства
07:17На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей
06:48Сборная Крыма сыграет со сборной мира: где пройдет уникальный матч
06:02Мишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантами
00:02Какой сегодня праздник: 17 октября
00:01Без осадков: погода в Крыму во вторник
00:00Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя
22:52Главные новости Крыма: 16 октября
22:30Главное за день: 16 октября
22:23Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
21:52Конфликт на Ближнем Востоке – балансирование на грани большой войны
21:31Двое севастопольцев погибли при освобождении ДНР
21:04Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе
20:38Тушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире
20:20В Керчи обвалился фасад в многоквартирном доме
20:16"Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе Крыма
20:03Крымский мост: обстановка в понедельник вечером
19:45Когда включат отопление в детских садах и школах Крыма
Лента новостейМолния