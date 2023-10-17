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На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей

На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 17.10.2023

На что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей

Больше 53 миллионов рублей из муниципального бюджета смогли сэкономить в Ялте в течение года. Эти деньги будут все равно пущены в дело, но потратят их с большей РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T07:17

2023-10-17T07:17

2023-10-17T07:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Больше 53 миллионов рублей из муниципального бюджета смогли сэкономить в Ялте в течение года. Эти деньги будут все равно пущены в дело, но потратят их с большей пользой для города, заявила глава администрации Янина Павленко.Как пояснила чиновница, средства удалось высвободить сразу по нескольким направлениям. Во-первых, 2,5 миллиона были сэкономлены во время закупок. Еще около 30 миллионов смогли получить, сократив субсидию департамента жилищно-коммунального хозяйства на саночистку. Оставшиеся средства были получены от сокращения расходов на Департамент архитектуры и градостроительства и частично за счет зарезервированных средств.Сэкономленные деньги уже распланированы. Около 1,5 миллиона рублей власти Ялты хотят потратить на спецтранспорт для уборки городских общественных пространств, в частности, недавно отремонтированной площади Советской.Кроме того средства будут направлены на усиление противопожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений образования и культуры. Часть средств потратят на спортивную сферу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 годаМиллионы на снос: деревья в Ялте будут охранять по новым правиламВ Ялте снесли за месяц больше сотни незаконно установленных объектов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, янина павленко, городская среда, новости, крым, новости крыма, безопасность