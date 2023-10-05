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Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам
Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам
В связи со случаями незаконной вырубки деревьев в Ялте примут новые правила содержания, восстановления, охраны и удаления зеленых насаждений, ужесточающие... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T19:41
2023-10-05T19:41
ялта
янина павленко
общество
природа
экология
вырубка
закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В связи со случаями незаконной вырубки деревьев в Ялте примут новые правила содержания, восстановления, охраны и удаления зеленых насаждений, ужесточающие существующую ответственность, сообщила мэр города Янина Павленко в своем Telegram-канале.Она напомнила, что уже сейчас за самовольный снос многолетнего растения виновнику придется оплатить его пятикратную стоимость, за уничтожение редких и краснокнижных - предусмотрена уголовная ответственность. Так, по решению суда один из виновников заплатит более миллиона за снос четырех многолетних дубов в Алупке, и этот прецедент не единичный."Всего с начала года сотрудники департамента мунконтроя составили 26 протоколов за самовольное удаление деревьев и кустарников. Общая сумма ущерба – более 10 млн рублей. Самые резонансные – уничтожение кедров на Мухина у автошколы (уголовное дело, сумма ущерба – 200 тысяч рублей) и Форос, где под топор пошли 90 можжевельников (материалы собраны и направлены в правоохранительные органы, ждем возбуждения уголовного дела)", - перечислила глава ялтинской администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вырубили краснокнижные деревья в заказникеВ Крыму возбудили дело из-за вырубки около 200 деревьев под СудакомВ Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево
https://crimea.ria.ru/20221107/sledkom-proverit-informatsiyu-o-vyrubke-kiparisovykh-rosch-v-yalte-1125260874.html
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ялта, янина павленко, общество, природа, экология, вырубка, закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов, новости крыма
Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам

В Ялте примут новые правила охраны насаждений - мэр Павленко

19:41 05.10.2023
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоВырубка краснокнижных растений в Ялте
Вырубка краснокнижных растений в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В связи со случаями незаконной вырубки деревьев в Ялте примут новые правила содержания, восстановления, охраны и удаления зеленых насаждений, ужесточающие существующую ответственность, сообщила мэр города Янина Павленко в своем Telegram-канале.
"Работу по сохранению нашей растительности продолжаем - готовим к утверждению на сессии правила содержания, восстановления, охраны и удаления зеленых насаждений. В документе ответственность есть не только за их снос, но и повреждение", - написала Павленко.
Она напомнила, что уже сейчас за самовольный снос многолетнего растения виновнику придется оплатить его пятикратную стоимость, за уничтожение редких и краснокнижных - предусмотрена уголовная ответственность. Так, по решению суда один из виновников заплатит более миллиона за снос четырех многолетних дубов в Алупке, и этот прецедент не единичный.
"Всего с начала года сотрудники департамента мунконтроя составили 26 протоколов за самовольное удаление деревьев и кустарников. Общая сумма ущерба – более 10 млн рублей. Самые резонансные – уничтожение кедров на Мухина у автошколы (уголовное дело, сумма ущерба – 200 тысяч рублей) и Форос, где под топор пошли 90 можжевельников (материалы собраны и направлены в правоохранительные органы, ждем возбуждения уголовного дела)", - перечислила глава ялтинской администрации.
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ЯлтаЯнина ПавленкоОбществоПриродаЭкологиявырубкаЗакон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибовНовости Крыма
 
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