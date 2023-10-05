https://crimea.ria.ru/20231005/milliony-za-snos-derevya-v-yalte-budu-okhranyat-po-novym-pravilam-1131879065.html

Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам

Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Миллионы за снос: деревья в Ялте буду охранять по новым правилам

В связи со случаями незаконной вырубки деревьев в Ялте примут новые правила содержания, восстановления, охраны и удаления зеленых насаждений, ужесточающие... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T19:41

2023-10-05T19:41

2023-10-05T19:41

ялта

янина павленко

общество

природа

экология

вырубка

закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. В связи со случаями незаконной вырубки деревьев в Ялте примут новые правила содержания, восстановления, охраны и удаления зеленых насаждений, ужесточающие существующую ответственность, сообщила мэр города Янина Павленко в своем Telegram-канале.Она напомнила, что уже сейчас за самовольный снос многолетнего растения виновнику придется оплатить его пятикратную стоимость, за уничтожение редких и краснокнижных - предусмотрена уголовная ответственность. Так, по решению суда один из виновников заплатит более миллиона за снос четырех многолетних дубов в Алупке, и этот прецедент не единичный."Всего с начала года сотрудники департамента мунконтроя составили 26 протоколов за самовольное удаление деревьев и кустарников. Общая сумма ущерба – более 10 млн рублей. Самые резонансные – уничтожение кедров на Мухина у автошколы (уголовное дело, сумма ущерба – 200 тысяч рублей) и Форос, где под топор пошли 90 можжевельников (материалы собраны и направлены в правоохранительные органы, ждем возбуждения уголовного дела)", - перечислила глава ялтинской администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму вырубили краснокнижные деревья в заказникеВ Крыму возбудили дело из-за вырубки около 200 деревьев под СудакомВ Севастополе спасают уникальное для Крыма 232-летнее дерево

https://crimea.ria.ru/20221107/sledkom-proverit-informatsiyu-o-vyrubke-kiparisovykh-rosch-v-yalte-1125260874.html

ялта

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ялта, янина павленко, общество, природа, экология, вырубка, закон об уголовной ответственности за сбор и оборот краснокнижных растений и грибов, новости крыма