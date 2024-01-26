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Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за свет - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за свет
Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за свет - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за свет
Жителей кооперативов и садовых товариществ Крыма переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T14:18
2024-01-26T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жителей кооперативов и садовых товариществ Крыма переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Необходимо провести работу с кооперативами, СНТ и перевести абонентов на индивидуальный расчет с "Крымэнерго", – сказал Аксенов. – Это, прежде всего, в интересах самих граждан".Если же председатели кооперативов откажутся сотрудничать с "Крымэнерго", будет проведена проверка по расчетам и техническая экспертиза оборудования, а также ограничены бесплатные выезды бригад энергетиков в случае аварий на сетях, подчеркнул глава региона.В конце прошлого кода Аксенов дал поручение "Крымэнерго" пересчитать ранее выставленные необоснованно крупные начисления за пользование электроэнергией. Это произошло после того, как проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов). После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе установят еще 110 трансформаторных подстанцийТысячи километров ЛЭП отремонтировали крымские энергетики за годАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети
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РИА Новости Крым
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96
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крым, сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", снт, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, цены и тарифы, новости крыма
Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за свет

В Крыму кооперативы и садовые товарищества будут платить за свет напрямую в "Крымэнерго"

14:18 26.01.2024 (обновлено: 14:25 26.01.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жителей кооперативов и садовых товариществ Крыма переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Необходимо провести работу с кооперативами, СНТ и перевести абонентов на индивидуальный расчет с "Крымэнерго", – сказал Аксенов. – Это, прежде всего, в интересах самих граждан".
Если же председатели кооперативов откажутся сотрудничать с "Крымэнерго", будет проведена проверка по расчетам и техническая экспертиза оборудования, а также ограничены бесплатные выезды бригад энергетиков в случае аварий на сетях, подчеркнул глава региона.
"Не будет здесь посредников между гражданами и "Крымэнерго" в части проведения расчетов. Я прошу прокуратуру проверить во всех кооперативах, где председатель сам формирует расчеты за электричество, насколько справедливо эти расчеты осуществляются. Неделя времени по всем кооперативам провести такую работу в интересах жителей и установить всем индивидуальные приборы учета и заключить договора напрямую с "Крымэнерго", чтобы каждый платил только за то, что потребил - не больше", - акцентировал глава региона.
В конце прошлого кода Аксенов дал поручение "Крымэнерго" пересчитать ранее выставленные необоснованно крупные начисления за пользование электроэнергией. Это произошло после того, как проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов). После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.
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