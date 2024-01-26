Председателям кооперативов и СНТ в Крыму запретят брать деньги за свет
В Крыму кооперативы и садовые товарищества будут платить за свет напрямую в "Крымэнерго"
14:18 26.01.2024 (обновлено: 14:25 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жителей кооперативов и садовых товариществ Крыма переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Необходимо провести работу с кооперативами, СНТ и перевести абонентов на индивидуальный расчет с "Крымэнерго", – сказал Аксенов. – Это, прежде всего, в интересах самих граждан".
Если же председатели кооперативов откажутся сотрудничать с "Крымэнерго", будет проведена проверка по расчетам и техническая экспертиза оборудования, а также ограничены бесплатные выезды бригад энергетиков в случае аварий на сетях, подчеркнул глава региона.
"Не будет здесь посредников между гражданами и "Крымэнерго" в части проведения расчетов. Я прошу прокуратуру проверить во всех кооперативах, где председатель сам формирует расчеты за электричество, насколько справедливо эти расчеты осуществляются. Неделя времени по всем кооперативам провести такую работу в интересах жителей и установить всем индивидуальные приборы учета и заключить договора напрямую с "Крымэнерго", чтобы каждый платил только за то, что потребил - не больше", - акцентировал глава региона.
В конце прошлого кода Аксенов дал поручение "Крымэнерго" пересчитать ранее выставленные необоснованно крупные начисления за пользование электроэнергией. Это произошло после того, как проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Проблема электроснабжения в республике обострилась после удара стихии 19 и 20 ноября. Наибольшее число отключений пришлось на Черноморский, Первомайский, Симферопольский, Красногвардейский и Сакский районы. 19 ноября непогода единовременно обесточила 38 линий электропередачи 6-10 кВ, 683 трансформаторные подстанции. Обесточенными оказались почти 1,2 млн крымчан (500 тыс. абонентов). После восстановления электроснабжения Аксенов заявил, что во многих муниципальных образованиях критически необходима замена трансформаторных подстанций. В первую очередь – в Симферопольском районе.
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