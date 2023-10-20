https://crimea.ria.ru/20231020/aksenov-poruchil-peresmotret-durnye-scheta-krymchanam-za-elektroenergiyu--1132221852.html

Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию

Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Аксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчанам за электроэнергию

"Крымэнерго" до конца года пересчитает ранее выставленные необоснованно крупные начисления за пользование электроэнергией. Соответствующее поручение дал глава... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T16:01

2023-10-20T16:01

2023-10-20T16:05

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. "Крымэнерго" до конца года пересчитает ранее выставленные необоснованно крупные начисления за пользование электроэнергией. Соответствующее поручение дал глава республики Сергей Аксенов.По словам Аксенова, пересчет начислений проведут до конца этого года. В основном это касается юридических лиц, которые получали неправомерно определенные большие суммы за услугу."Все обращения по этому вопросу можно отправлять на имя генерального директора предприятия Вячеслава Александровича Гайдука", – уточнил Аксенов.Также он отметил, что ведется работа по упрощению программы, с помощью которой можно подать заявление на технологическое присоединение к электросетям. В частности, упрощена процедура регистрации, что позволило увеличить количество заявок.По данным Аксенова, сейчас "Крымэнерго" проводит около 250 подключений в неделю, и выполнение запланированных на этот год задач предприятию необходимо ускорить."Руководство предприятия должно понимать, по каким причинам возникают сложности и появляются жалобы, и разрешать их в ручном режиме, не теряя время. Так, чтобы войти в график по техприсоединениям к электросетям…Поручил также министерству финансов РК совместно с руководством предприятия усовершенствовать его финансовую систему", – заключил глава республики.Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности "Крымэнерго". Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность "Крымгазсети", "Воды Крыма" и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в "Крымэнерго".Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя" В Крыму сменился врио министра топлива и энергетики В Саках, Симферополе, Евпатории и Ялте включают отопление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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