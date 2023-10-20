https://crimea.ria.ru/20231020/kadrovye-perestanovki-v-krymu--aksenov-predstavil-glavu-investstroya-1132212621.html

Кадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя"

Кадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя" - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Кадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя"

Глава Крыма представил коллективу государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" нового директора, об этом он написал в своем... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T10:31

2023-10-20T10:31

2023-10-20T10:33

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

сергей аксенов

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Глава Крыма представил коллективу государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" нового директора, об этом он написал в своем Telegram-канале.Глава Крыма также выразил уверенность, что новый руководитель сумеет "не только оптимизировать работу учреждения, но и повысить ее качество"."Работаем в одной команде. Органы власти республики всегда окажут необходимое содействие", - добавил Аксенов.Предыдущим гендиректором учреждения был Олег Бакланов.Государственное казенное учреждение "Инвестстрой Республики Крым" выполняет отдельные функции госзаказчика, застройщика, технического заказчика при выполнении инженерных изысканий, проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, которые реализуются (или планируются к реализации) в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Учреждение отнесено к ведению Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сменился врио министра топлива и энергетикиУ "Крымэнерго" сменился руководительПокупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"

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2023

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, сергей аксенов, новости крыма, крым