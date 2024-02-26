https://crimea.ria.ru/20240226/kak-izmenilsya-sevastopol-za-2023-god--v-pravitelstve-podveli-itogi-1135229391.html

Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги

Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги

В Севастополе за год отремонтировали более 150 многоквартирных домов, более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции, а также провели... РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T21:58

2024-02-26T21:58

2024-02-26T21:58

севастополь

городская среда

новости

новости крыма

михаил развожаев

благоустройство

общество

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133826014_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_825462b2fc06be69709bc848dcb52b2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе за год отремонтировали более 150 многоквартирных домов, более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции, а также провели газ более чем тысяче абонентов. Об итогах работы департамента городского хозяйства города в понедельник сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в 2024 году будет благоустроено еще 10 территорий. Также продолжатся работы по благоустройству придомовых территорий в рамках конкурса "Самый дружный двор" и пешеходной сети.Капремонт домовЗа 2023 год в Севастополе капитально отремонтировали 155 многоквартирных домов. Были обновлены крыши и фасады, заменены инженерные сети и лифты.Обновление коммунальных сетейБыли отремонтированы более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции. Построены газовые блочно-модульные котельные на Каштановой улице, в Казачьей бухте и поселке Кача, а также теплосеть и котельная в районе мыса Хрустальный. Еще несколько котельных были отремонтированы, смонтирована оцинкованная изоляции для теплотрасс. Были введены в эксплуатацию 66,2 км газопроводов, газифицированы 493 квартиры и 846 частных домов.К селу Первомайское был подведен водопровод. Капитальные и текущие ремонты сетей, запорной арматуры, пожарных гидрантов продолжаются в разных районах города.До 46 тысяч возросло число светоточек. Для сравнения, в 2014 году их насчитывалось не более 16 тысяч. За год было заменено более двух тысяч опор наружного освещения и установлено более 6,2 тыс светильников.ОзеленениеСотрудники предприятия "Парки и скверы" высадили более 349 тысяч цветов, более тысячи деревьев и девяти тысяч кустарников.Поручил специалистам еще раз проинспектировать пространства и, где нужно, заменить засохшие деревья, обязательно обеспечить уход за новыми саженцами, отметил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в СевастополеБольше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, новости, новости крыма, михаил развожаев, благоустройство, общество, жкх крыма и севастополя