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Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги
Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги
В Севастополе за год отремонтировали более 150 многоквартирных домов, более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции, а также провели... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T21:58
2024-02-26T21:58
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе за год отремонтировали более 150 многоквартирных домов, более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции, а также провели газ более чем тысяче абонентов. Об итогах работы департамента городского хозяйства города в понедельник сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в 2024 году будет благоустроено еще 10 территорий. Также продолжатся работы по благоустройству придомовых территорий в рамках конкурса "Самый дружный двор" и пешеходной сети.Капремонт домовЗа 2023 год в Севастополе капитально отремонтировали 155 многоквартирных домов. Были обновлены крыши и фасады, заменены инженерные сети и лифты.Обновление коммунальных сетейБыли отремонтированы более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции. Построены газовые блочно-модульные котельные на Каштановой улице, в Казачьей бухте и поселке Кача, а также теплосеть и котельная в районе мыса Хрустальный. Еще несколько котельных были отремонтированы, смонтирована оцинкованная изоляции для теплотрасс. Были введены в эксплуатацию 66,2 км газопроводов, газифицированы 493 квартиры и 846 частных домов.К селу Первомайское был подведен водопровод. Капитальные и текущие ремонты сетей, запорной арматуры, пожарных гидрантов продолжаются в разных районах города.До 46 тысяч возросло число светоточек. Для сравнения, в 2014 году их насчитывалось не более 16 тысяч. За год было заменено более двух тысяч опор наружного освещения и установлено более 6,2 тыс светильников.ОзеленениеСотрудники предприятия "Парки и скверы" высадили более 349 тысяч цветов, более тысячи деревьев и девяти тысяч кустарников.Поручил специалистам еще раз проинспектировать пространства и, где нужно, заменить засохшие деревья, обязательно обеспечить уход за новыми саженцами, отметил Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:Файзуллин проверил ход строительства КОС "Южные" в СевастополеБольше сотни дорог и мостов: в Севастополе озвучили планы на ремонт"Легкие города" и новая динамика: в Севастополе оценили проект генплана
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севастополь, городская среда, новости, новости крыма, михаил развожаев, благоустройство, общество, жкх крыма и севастополя
Как изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги

В Севастополе подвели итоги работы департамента горхоза за прошлый год

21:58 26.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе за год отремонтировали более 150 многоквартирных домов, более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции, а также провели газ более чем тысяче абонентов. Об итогах работы департамента городского хозяйства города в понедельник сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" отремонтировали 7 общественных пространств. Немного затянулись работы в селе Дальнее – из-за сложных археологических работ. Но и там капремонт уже заканчивается", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.

По его словам, в 2024 году будет благоустроено еще 10 территорий. Также продолжатся работы по благоустройству придомовых территорий в рамках конкурса "Самый дружный двор" и пешеходной сети.

Капремонт домов

За 2023 год в Севастополе капитально отремонтировали 155 многоквартирных домов. Были обновлены крыши и фасады, заменены инженерные сети и лифты.

Обновление коммунальных сетей

Были отремонтированы более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции. Построены газовые блочно-модульные котельные на Каштановой улице, в Казачьей бухте и поселке Кача, а также теплосеть и котельная в районе мыса Хрустальный. Еще несколько котельных были отремонтированы, смонтирована оцинкованная изоляции для теплотрасс. Были введены в эксплуатацию 66,2 км газопроводов, газифицированы 493 квартиры и 846 частных домов.

"Поручил департаментам городского хозяйства и соцзащиты выехать к нашим ветеранам, провести полную инвентаризацию: где нужно – обновим газовое оборудование (газовые плиты, водонагреватели). Это необходимо сделать до майских праздников", – продолжил губернатор.

К селу Первомайское был подведен водопровод. Капитальные и текущие ремонты сетей, запорной арматуры, пожарных гидрантов продолжаются в разных районах города.
До 46 тысяч возросло число светоточек. Для сравнения, в 2014 году их насчитывалось не более 16 тысяч. За год было заменено более двух тысяч опор наружного освещения и установлено более 6,2 тыс светильников.

Озеленение

Сотрудники предприятия "Парки и скверы" высадили более 349 тысяч цветов, более тысячи деревьев и девяти тысяч кустарников.
Поручил специалистам еще раз проинспектировать пространства и, где нужно, заменить засохшие деревья, обязательно обеспечить уход за новыми саженцами, отметил Развожаев.
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СевастопольГородская средаНовостиНовости КрымаМихаил РазвожаевБлагоустройствоОбществоЖКХ Крыма и Севастополя
 
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