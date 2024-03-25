https://crimea.ria.ru/20240325/pereplanirovka-kvartiry-v-mkd-yurist-razyasnil-izmeneniya-v-zakone--1135643787.html
Перепланировка квартиры в МКД: юрист разъяснил изменения в законе
Перепланировка квартиры в МКД: юрист разъяснил изменения в законе - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Перепланировка квартиры в МКД: юрист разъяснил изменения в законе
Изменения в законодательстве РФ, касающиеся перепланировки жилья в многоквартирных домах, призваны обезопасить жильцов, оградив их от незаконных и угрожающих... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T07:02
2024-03-25T07:02
2024-03-25T07:02
радио "спутник в крыму"
жкх
жкх крыма и севастополя
закон и право
юлия бышук
общество
крым
перепланировка в квартире
ано "жкх контроль республики крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Изменения в законодательстве РФ, касающиеся перепланировки жилья в многоквартирных домах, призваны обезопасить жильцов, оградив их от незаконных и угрожающих переустройств, которые нередко совершаются несознательными гражданами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала начальник юридического отдела АНО "ЖКХ – Контроль" Юлия Бышук.С 1 апреля в России вступает в силу новый закон, которым вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". В документе корректируется понятие перепланировки, под которое теперь подпадает буквально все изменения в квартире: от объединения или, наоборот, раздела помещений до переноса двери и даже встроенного шкафа.По словам Бышук, изменения имеют цель обезопасить жителей многоквартирных домов во избежание последствий от таких ремонтов, которые потенциально несут угрозу несущим конструкциям зданий и, соответственно, жизни и здоровью граждан.По ее словам, в Крыму жильцы МКД во время ремонта квартир нередко нарушают целостность дымовентиляционного канала. Также часто "зашивают" стояки водоснабжения, закладывая их сверху плиткой, после чего эти участки труб "невозможно осмотреть на предмет аварийности, сложно перекрыть, чтобы локализовать аварию на участке, заменить и так далее", поскольку собственники не пускают в квартиру, понимая, что сделали неправильно, отметила Бышук.Также среди наиболее частных мероприятий при ремонтах в квартирах крымчан - объединение ванной с санузлом, снос перегородок между помещениями для их объединения либо, наоборот, установка новых. Все это теперь требует согласования и разрешения, подчеркнула юрист.То есть, перепланировка будет считаться узаконенной только после внесения изменений в ЕГРН: вносить сведения о новых границах и площадях помещений в квартире в Единый государственный реестр недвижимости и ставить такие помещения на кадастровый учет – обязанность граждан, утонила юрист.По-прежнему запрещено увеличивать отапливаемую площадь и жилую площадь за счет балкона, отметила Бышук.За самовольное переустройство и перепланировку в Кодексе административных правонарушений РФ предусмотрен штраф, предупредила она. Для физических лиц он составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных – от 4 до 5 тысяч, а для юрлиц – от 40 до 50 тысяч."Это крайняя мера, и должны быть существенные нарушения, которые несут большую угрозу для безопасности конструкции многоквартирного дома", – уточнила Бышук.В то же время, если даже контролирующий орган выявит нарушения, но собственник жилья согласится устранить их или узаконить изменения, то "никаких мер ответственности для него не предусмотрено", отметила эксперт.Также она добавила, что после вступления закона в силу, те собственники квартир, которые уже сделали перепланировку, не должны будут платить никаких штрафов – им надо просто "подать соответствующей пакет документов, чтобы комиссия его рассмотрела"."Рассматривается на предмет безопасности, создает ли перепланировка угрозу, и выдается соответствующее разрешение. Единственное отличие: уходит этап согласования начала работ", – заключила юрист.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правилаОгромный счет за ЖКХ в Крыму: что делать и куда жаловатьсяКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 году
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жкх, жкх крыма и севастополя, закон и право, юлия бышук, общество, крым, перепланировка в квартире, ано "жкх контроль республики крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым
. Изменения в законодательстве РФ, касающиеся перепланировки жилья в многоквартирных домах, призваны обезопасить жильцов, оградив их от незаконных и угрожающих переустройств, которые нередко совершаются несознательными гражданами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала начальник юридического отдела АНО "ЖКХ – Контроль" Юлия Бышук.
С 1 апреля в России вступает в силу новый закон, которым вносятся изменения в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". В документе корректируется понятие перепланировки, под которое теперь подпадает буквально все изменения в квартире: от объединения или, наоборот, раздела помещений до переноса двери и даже встроенного шкафа.
По словам Бышук, изменения имеют цель обезопасить жителей многоквартирных домов во избежание последствий от таких ремонтов, которые потенциально несут угрозу несущим конструкциям зданий и, соответственно, жизни и здоровью граждан.
"Уточнилась формулировка для того, чтобы обезопасить наших жителей и оградить от незаконных и опасных переустройств, которые, к сожалению, происходят сплошь и рядом. Очень часто кто-то сносит несущую стену для переустановки и расширения проема без соответствующих разрешительных документов, заключений эксперта, что влечет потом за собой порчу общего имущества и, не дай бог, разрушение зданий. Это (изменение в законодательстве - ред.) сделано для нашей с вами безопасности", – сказала Бышук.
По ее словам, в Крыму жильцы МКД во время ремонта квартир нередко нарушают целостность дымовентиляционного канала. Также часто "зашивают" стояки водоснабжения, закладывая их сверху плиткой, после чего эти участки труб "невозможно осмотреть на предмет аварийности, сложно перекрыть, чтобы локализовать аварию на участке, заменить и так далее", поскольку собственники не пускают в квартиру, понимая, что сделали неправильно, отметила Бышук.
Также среди наиболее частных мероприятий при ремонтах в квартирах крымчан - объединение ванной с санузлом, снос перегородок между помещениями для их объединения либо, наоборот, установка новых. Все это теперь требует согласования и разрешения, подчеркнула юрист.
"Теперь под перепланировку подпадает ряд случаев, которые раньше считались реконструкцией. О начале перепланировки мы уведомляем орган местного самоуправления, после чего нам дают добро, и мы начинаем ее производить. По окончании работ приходит приемочная комиссия и составляет соответствующий акт в течение 30 дней. Потом в течение пяти рабочих дней все документы передаются органом местного самоуправления в Росреестр", – пояснила Бышук.
То есть, перепланировка будет считаться узаконенной только после внесения изменений в ЕГРН: вносить сведения о новых границах и площадях помещений в квартире в Единый государственный реестр недвижимости и ставить такие помещения на кадастровый учет – обязанность граждан, утонила юрист.
По-прежнему запрещено увеличивать отапливаемую площадь и жилую площадь за счет балкона, отметила Бышук.
За самовольное переустройство и перепланировку в Кодексе административных правонарушений РФ предусмотрен штраф, предупредила она. Для физических лиц он составляет от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных – от 4 до 5 тысяч, а для юрлиц – от 40 до 50 тысяч.
"Но и это еще не все. Есть такая практика: если собственник добровольно не устраняет нарушения, не восстанавливает предыдущее состояние либо не узаконивает свою перепланировку, органы местного самоуправления имеют право обратиться в суд и с торгов реализовать имущество гражданина, который допустил нарушения", – добавила юрист.
"Это крайняя мера, и должны быть существенные нарушения, которые несут большую угрозу для безопасности конструкции многоквартирного дома", – уточнила Бышук.
В то же время, если даже контролирующий орган выявит нарушения, но собственник жилья согласится устранить их или узаконить изменения, то "никаких мер ответственности для него не предусмотрено", отметила эксперт.
Также она добавила, что после вступления закона в силу, те собственники квартир, которые уже сделали перепланировку, не должны будут платить никаких штрафов – им надо просто "подать соответствующей пакет документов, чтобы комиссия его рассмотрела".
"Рассматривается на предмет безопасности, создает ли перепланировка угрозу, и выдается соответствующее разрешение. Единственное отличие: уходит этап согласования начала работ", – заключила юрист.
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