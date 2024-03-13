https://crimea.ria.ru/20240313/rossiyanam-razreshili-sdavat-kvartiry-posutochno--novye-pravila-1135626803.html

Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила

Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила

Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно и определили правила аренды. Соответствующий закон принят Госдумой в среду, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T16:55

2024-03-13T16:55

2024-03-13T16:55

россия

государственная дума рф

закон и право

общество

жилье

аренда жилья

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110013/80/1100138075_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_6e0f0b1f547e7ae3dbc6df8f71938ceb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно и определили правила аренды. Соответствующий закон принят Госдумой в среду, пишет РИА Новости."Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании", – сказано в тексте документа.Законодатели рассчитывают, что правовое определение краткосрочной аренды выведет рынок из тени, а дополнительные доходы пойдут в бюджет.Предоставлять гостиничные услуги, устраивать хостелы в многоквартирных домах в России запрещено. При этом ранее некоторые суды считали гостиничными услугами и посуточную аренду. Однако один из граждан РФ обратился в Конституционный суд, который указал, что сдача квартиры в аренду посуточно не может являться гостиничной услугой. Конституционный суд также определил, что федеральное законодательство должно принять меры к урегулированию проблемы. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие изменения грядут на рынке аренды недвижимости в Крыму – мнениеНазван крымский город с самой дорогой в России посуточной арендой жильяВ Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, государственная дума рф, закон и право, общество, жилье, аренда жилья, новости