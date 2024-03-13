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Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила
Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила - РИА Новости Крым, 13.03.2024
Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила
Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно и определили правила аренды. Соответствующий закон принят Госдумой в среду, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 13.03.2024
2024-03-13T16:55
2024-03-13T16:55
2024-03-13T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно и определили правила аренды. Соответствующий закон принят Госдумой в среду, пишет РИА Новости."Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании", – сказано в тексте документа.Законодатели рассчитывают, что правовое определение краткосрочной аренды выведет рынок из тени, а дополнительные доходы пойдут в бюджет.Предоставлять гостиничные услуги, устраивать хостелы в многоквартирных домах в России запрещено. При этом ранее некоторые суды считали гостиничными услугами и посуточную аренду. Однако один из граждан РФ обратился в Конституционный суд, который указал, что сдача квартиры в аренду посуточно не может являться гостиничной услугой. Конституционный суд также определил, что федеральное законодательство должно принять меры к урегулированию проблемы. Читайте также на РИА Новости Крым:Какие изменения грядут на рынке аренды недвижимости в Крыму – мнениеНазван крымский город с самой дорогой в России посуточной арендой жильяВ Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы
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россия, государственная дума рф, закон и право, общество, жилье, аренда жилья, новости
Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно – новые правила
Госдума приняла закон о посуточной аренде квартир в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. Россиянам разрешили сдавать квартиры посуточно и определили правила аренды. Соответствующий закон принят Госдумой в среду, пишет РИА Новости.
"Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании", – сказано в тексте документа.
При этом законодатели разрешили сдавать квартиры посуточно, только если это не нарушает права других жителей дома - за шум и беспорядки отвечать будут не только "посуточные жильцы", но и сам собственник арендного помещения. Еще одно условие - арендное помещение должно быть оснащено приборами учета энергоресурсов. Второй пункт также направлен на защиту интересов соседей: так их хотят защитить от ситуации, когда собственник арендного жилья платит "по среднему нормативу" при большом расходе ресурсов, а превышение ложится на всех жильцов многоэтажки.
Законодатели рассчитывают, что правовое определение краткосрочной аренды выведет рынок из тени, а дополнительные доходы пойдут в бюджет.
Предоставлять гостиничные услуги, устраивать хостелы в многоквартирных домах в России запрещено. При этом ранее некоторые суды считали гостиничными услугами и посуточную аренду. Однако один из граждан РФ обратился в Конституционный суд, который указал, что сдача квартиры в аренду посуточно не может являться гостиничной услугой. Конституционный суд также определил
, что федеральное законодательство должно принять меры к урегулированию проблемы.
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