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В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа - РИА Новости Крым, 10.02.2024
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T19:18
2024-02-10T19:18
2024-02-10T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.Сообщение об инциденте на улице Балаклавская поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:33 в субботу.Для оказания помощи незамедлительно к месту происшествия были направлены подразделения республиканского главка МЧС России, а также службы взаимодействия.Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого он был доставлен в лечебное учреждение.В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве.Накануне сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым деблокировали и извлекли из кабины водителя грузовика после аварии на трассе в Алуште. По данным правоохранителей, водитель фуры не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии 43-летний водитель грузовика погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжникВ Крыму травмировались три любителя зимних катаний в горахВ Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа
19:18 10.02.2024 (обновлено: 19:46 10.02.2024)