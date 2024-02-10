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В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа - РИА Новости Крым, 10.02.2024
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T19:18
2024-02-10T19:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.Сообщение об инциденте на улице Балаклавская поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:33 в субботу.Для оказания помощи незамедлительно к месту происшествия были направлены подразделения республиканского главка МЧС России, а также службы взаимодействия.Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого он был доставлен в лечебное учреждение.В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве.Накануне сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым деблокировали и извлекли из кабины водителя грузовика после аварии на трассе в Алуште. По данным правоохранителей, водитель фуры не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии 43-летний водитель грузовика погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжникВ Крыму травмировались три любителя зимних катаний в горахВ Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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симферополь, происшествия, мчс крыма, новости крыма, минздрав крыма, крым
В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа

В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа

19:18 10.02.2024 (обновлено: 19:46 10.02.2024)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сообщение об инциденте на улице Балаклавская поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:33 в субботу.
Для оказания помощи незамедлительно к месту происшествия были направлены подразделения республиканского главка МЧС России, а также службы взаимодействия.

"По прибытию на место сотрудники МЧС России оперативно установили куб жизни, на который впоследствии мужчина совершил прыжок с девятого этажа", – сообщили в ведомстве.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого он был доставлен в лечебное учреждение.
В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве.
Накануне сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым деблокировали и извлекли из кабины водителя грузовика после аварии на трассе в Алуште. По данным правоохранителей, водитель фуры не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии 43-летний водитель грузовика погиб.
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