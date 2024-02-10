https://crimea.ria.ru/20240210/v-simferopole-muzhchina-vyprygnul-s-balkona-1134858468.html

В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа

В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа - РИА Новости Крым, 10.02.2024

В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажа

В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T19:18

2024-02-10T19:18

2024-02-10T19:46

симферополь

эксклюзивы риа новости крым

происшествия

мчс крыма

новости крыма

минздрав крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона многоэтажки. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.Сообщение об инциденте на улице Балаклавская поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 17:33 в субботу.Для оказания помощи незамедлительно к месту происшествия были направлены подразделения республиканского главка МЧС России, а также службы взаимодействия.Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого он был доставлен в лечебное учреждение.В настоящее время пациент находится в тяжелом состоянии, получает необходимую медицинскую помощь, сообщили РИА Новости Крым в региональном минздраве.Накануне сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым деблокировали и извлекли из кабины водителя грузовика после аварии на трассе в Алуште. По данным правоохранителей, водитель фуры не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии 43-летний водитель грузовика погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжникВ Крыму травмировались три любителя зимних катаний в горахВ Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, происшествия, мчс крыма, новости крыма, минздрав крыма, крым