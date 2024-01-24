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В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи
В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи - РИА Новости Крым, 24.01.2024
В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи
Спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T11:09
2024-01-24T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Информация об инциденте на Михайловском озере в городе Саки поступила накануне в 14:25.Прибывшие на место спасатели выяснили, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.Позже выяснилось, что женщина хотела сделать красивое фото на плоту, но конструкция неожиданно отплыла от берега.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину эвакуировали с Ангарского перевала после зимних катанийВ Крыму спасатели сняли с горы двух туристовПодросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, мчс крыма, саки, происшествия, новости, новости крыма
В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи

В Крыму спасатели сняли с дрейфующего плота любительницу ярких селфи

11:09 24.01.2024
 
© Пресс-служба МЧС РКВ Саках спасли женщину с дрейфующего плота
В Саках спасли женщину с дрейфующего плота
© Пресс-служба МЧС РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Информация об инциденте на Михайловском озере в городе Саки поступила накануне в 14:25.
"Поступило сообщение о том, что на Михайловском озере на плоту находится женщина. Самостоятельно добраться до берега не может", – сообщили в ведомстве.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.
Позже выяснилось, что женщина хотела сделать красивое фото на плоту, но конструкция неожиданно отплыла от берега.
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