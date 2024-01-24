https://crimea.ria.ru/20240124/v-krymu-spasli-unesennuyu-na-plotu-lyubitelnitsu-krasivykh-selfi-1134421815.html

В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи

В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи - РИА Новости Крым, 24.01.2024

В Крыму спасли унесенную на плоту любительницу красивых селфи

Спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T11:09

2024-01-24T11:09

2024-01-24T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Спасатели оказали помощь любительнице красивых фото в Крыму – женщину на деревянном плоту отнесло на 20 метров от берега. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.Информация об инциденте на Михайловском озере в городе Саки поступила накануне в 14:25.Прибывшие на место спасатели выяснили, что женщина находится на плоту на расстоянии около 20 метров от берега. Один из сотрудников МЧС надел гидрокостюм, подвязал веревкой плот и доставил гражданку на берег. Медицинская помощь спасенной не потребовалась.Позже выяснилось, что женщина хотела сделать красивое фото на плоту, но конструкция неожиданно отплыла от берега.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщину эвакуировали с Ангарского перевала после зимних катанийВ Крыму спасатели сняли с горы двух туристовПодросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мчс крыма, саки, происшествия, новости, новости крыма