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Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб
Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб
В Красноярске подросток погиб при спуске по необорудованной горке на тюбинге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T11:07
2024-01-14T11:07
красноярск
красноярский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Красноярске подросток погиб при спуске по необорудованной горке на тюбинге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.Как пишет РИА Новости, подросток вместе с 13-летним мальчиком катался на склоне горы возле дома в Советском районе города. При спуске на надувном тюбинге его занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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красноярск, красноярский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, общество, новости
Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб

Подросток сорвался с обрыва во время катания на тюбинге в Красноярске: СК возбудил дело

11:07 14.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТюбинг
Тюбинг - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Красноярске подросток погиб при спуске по необорудованной горке на тюбинге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме.
"В Красноярске подросток при спуске на надувном тюбинге с необорудованной горки сорвался в 15-ти метровый обрыв и погиб. По данному факту Главным следственным управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.
Как пишет РИА Новости, подросток вместе с 13-летним мальчиком катался на склоне горы возле дома в Советском районе города. При спуске на надувном тюбинге его занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.
КрасноярскКрасноярский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинПроисшествияОбществоНовости
 
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