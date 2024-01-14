https://crimea.ria.ru/20240114/podrostok-na-tyubinge-sorvalsya-v-15-metrovyy-obryv-i-pogib-1134186898.html

Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб

Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Подросток на тюбинге сорвался в 15-метровый обрыв и погиб

В Красноярске подросток погиб при спуске по необорудованной горке на тюбинге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T11:07

2024-01-14T11:07

2024-01-14T11:07

красноярск

красноярский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Красноярске подросток погиб при спуске по необорудованной горке на тюбинге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.Как пишет РИА Новости, подросток вместе с 13-летним мальчиком катался на склоне горы возле дома в Советском районе города. При спуске на надувном тюбинге его занесло и он упал в обрыв с 15-метровой высоты. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

красноярск

красноярский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, красноярский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, общество, новости