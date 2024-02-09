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Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб

Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Фура перевернулась на трассе в Алуште – водитель погиб

Фура перевернулась на трассе в районе автовокзала Алушты. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, в аварии погиб водитель... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T21:01

2024-02-09T21:01

2024-02-09T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Фура перевернулась на трассе в районе автовокзала Алушты. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, в аварии погиб водитель грузовика.По данным правоохранителей, в результате аварии погиб 43-летний водитель грузовика.Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожарную безопасность на месте ДТП обеспечили спасатели, а также деблокировали и извлекли водителя из кабины грузовика, которая оказалась сильно деформирована."Деблокация была сложная. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего. Медики боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", – констатировали в ведомстве.По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.Утром в пятницу водитель легкового автомобиля "Волга" пострадал при столкновении с грузовым авто под Судаком. Авария произошла на дороге Судак – Богатовка – Солнечная Долина в районе горы Алчак.Накануне водитель грузовика насмерть сбил мужчину на дороге Евпатория – Мирный в Сакском районе Крыма. Пешеход двигался по правому краю проезжей части в одежде без светоотражающих элементов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште неуправляемый микроавтобус сбил ребенка – мальчик в больницеСбил и уехал: в Керчи будут судить оставившего место ДТП водителяВ Симферополе микроавтобус сбил подростка на пешеходном переходе

алушта

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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