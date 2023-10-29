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В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие
В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие - РИА Новости Крым, 29.10.2023
В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в городе Щелкино, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T10:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в городе Щелкино, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В результате инцидента погибли два человека, которые находились в это время на балконе – 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение, уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму г. Севастополю.Место происшествия обследовали следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории, изъяты предметы, с помощью которых проводился ремонт, а также документация по содержанию дома.В рамках проверки будет дана оценка деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям. Ход установления обстоятельств находится на контроле руководства ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Сочи: число погибших при обрушении балкона увеличилось до трехОбрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, крым, щелкино, ленинский район, происшествия
В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие

Прокуратура РК проводит проверку после обрушения балкона в Щелкино, где погибли люди

10:41 29.10.2023 (обновлено: 11:09 29.10.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ жилом доме в Крыму обрушился балкон
В жилом доме в Крыму обрушился балкон
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в городе Щелкино, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
"По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка обстоятельств обрушения балкона в многоквартирном доме в городе Щелкино. В результате происшествия есть погибшие", – сказано в сообщении.
В результате инцидента погибли два человека, которые находились в это время на балконе – 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение, уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму г. Севастополю.

"Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застеклить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение", – проинформировали в ведомстве.

Место происшествия обследовали следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории, изъяты предметы, с помощью которых проводился ремонт, а также документация по содержанию дома.
В рамках проверки будет дана оценка деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям. Ход установления обстоятельств находится на контроле руководства ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
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