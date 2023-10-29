https://crimea.ria.ru/20231029/v-zhilom-dome-v-krymu-obrushilsya-balkon--est-pogibshie-i-postradavshie-1132390414.html

В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие

В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие - РИА Новости Крым, 29.10.2023

В жилом доме в Крыму обрушился балкон с людьми – есть погибшие

Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в городе Щелкино, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T10:41

2023-10-29T10:41

2023-10-29T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Прокуратура проводит проверку по факту обрушения балкона в городе Щелкино, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В результате инцидента погибли два человека, которые находились в это время на балконе – 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. Она получила травмы и была госпитализирована в медучреждение, уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму г. Севастополю.Место происшествия обследовали следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории, изъяты предметы, с помощью которых проводился ремонт, а также документация по содержанию дома.В рамках проверки будет дана оценка деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям. Ход установления обстоятельств находится на контроле руководства ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Сочи: число погибших при обрушении балкона увеличилось до трехОбрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

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2023

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