https://crimea.ria.ru/20240512/chp-v-belgorode-postradali-kak-minimum-7-chelovek-1137207238.html
ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек
ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек - РИА Новости Крым, 12.05.2024
ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек
Девять человек, по предварительным данным, пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей. Об этом пишет РИА Новости,... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T12:18
2024-05-12T12:18
2024-05-12T13:33
белгород
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происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
новости
обрушение многоэтажного дома в белгороде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Девять человек, по предварительным данным, пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Город и область в воскресенье подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.Как сообщил в воскресенье утром губернатор региона Вячеслав Гладков, два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света.Кроме того, накануне мирные жилые кварталы Белгорода в очередной раз атаковали боевики ВСУ, в результате обстрела погибла женщина и пострадали 29 человек. По информации губернатора были повреждены 49 квартир в 22 домах. Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Еще одна мирная жительница региона была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Кроме того, в субботу боевики Зеленского скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.
https://crimea.ria.ru/20240512/podezd-v-mnogoetazhnom-dome-obrushilsya-v-belgorode-1137206529.html
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Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде
Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде.
2024-05-12T12:18
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгород, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, новости, обрушение многоэтажного дома в белгороде
ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек
РИА Новости: при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде пострадали 9 человек
12:18 12.05.2024 (обновлено: 13:33 12.05.2024)