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ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек
ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек - РИА Новости Крым, 12.05.2024
ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек
Девять человек, по предварительным данным, пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей. Об этом пишет РИА Новости,... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T12:18
2024-05-12T13:33
белгород
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
новости
обрушение многоэтажного дома в белгороде
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Девять человек, по предварительным данным, пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Город и область в воскресенье подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.Как сообщил в воскресенье утром губернатор региона Вячеслав Гладков, два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света.Кроме того, накануне мирные жилые кварталы Белгорода в очередной раз атаковали боевики ВСУ, в результате обстрела погибла женщина и пострадали 29 человек. По информации губернатора были повреждены 49 квартир в 22 домах. Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Еще одна мирная жительница региона была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Кроме того, в субботу боевики Зеленского скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.
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Разрушенный подъезд жилого дома в Белгороде
Кадры с места обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде.
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белгород, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, новости, обрушение многоэтажного дома в белгороде
ЧП в Белгороде: пострадали как минимум 9 человек

РИА Новости: при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде пострадали 9 человек

12:18 12.05.2024 (обновлено: 13:33 12.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Девять человек, по предварительным данным, пострадали при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде, проводится эвакуация жителей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

"Попадание в 3-й подъезд. Подъезд полностью обрушен. Девять человек пострадали при обрушении", - сказал собеседник агентства.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, подъезд десятиэтажного дома в Белгороде обрушился в результате прямого попадания снаряда. Город и область в воскресенье подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ.
Как сообщил в воскресенье утром губернатор региона Вячеслав Гладков, два предприятия и линии электропередачи повреждены в результате атаки ВСУ на город Шебекино Белгородской области. В настоящее время пять населенных пунктов остаются без света.
Кроме того, накануне мирные жилые кварталы Белгорода в очередной раз атаковали боевики ВСУ, в результате обстрела погибла женщина и пострадали 29 человек. По информации губернатора были повреждены 49 квартир в 22 домах. Также от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Еще одна мирная жительница региона была ранена в результате сброса взрывчатки с дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Кроме того, в субботу боевики Зеленского скинули с коптера взрывчатку на грузовик в Белгородской области. В результате атаки один мужчина погиб, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.
Машина МЧС
11:43
Подъезд многоэтажного дома обрушился в Белгороде
 
БелгородБелгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиНовостиОбрушение многоэтажного дома в Белгороде
 
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