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Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой
Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой
В Симферополе презентовали сборник "Молодежь, говори по-русски!" В небольшую книжечку карманного формата, изданную Государственным комитетом молодежной политики РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T20:37
2023-06-07T20:37
общество
культура
александр пушкин
новости крыма
симферополь
глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко
государственный совет рк (госсовет)
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали сборник "Молодежь, говори по-русски!" В небольшую книжечку карманного формата, изданную Государственным комитетом молодежной политики РК, вошли слова из молодежного сленга, которые собрали школьники и студенты.Слова собирали в течение трех месяцев и лучшие предложения внесли в словарик. Классические русские аналоги предложили также сами юноши и девушки.Среди предложенных слов как распространенные "тинэйджер" или "спикер", так и менее известные – "руфы" или "инзен".В то же время в сборник попали и слова, которые уже стали классикой. Например, вполне русское слово "кадрить" в значении "ухаживать" или "вердикт" – решение, вынесенное присяжными заседателями, группой людей.В книге есть и слова, прочно вошедшие в употребление, аналогов которых в русском нет: "биенале" – событие, происходящее раз в два года, или "бадлон" – вид одежды, который невозможно заменить никаким другим словом.В День рождения Пушкина на улицах Симферополя экземпляры словарика раздавали победителям небольшой экспресс-викторины. Примечательно, отмечают в Госкомитете, что многие иностранные сленговые слова в сборнике, как оказалось, мало кто знает.Также словарь стал подарком всем, кто написал диктант по русскому языку, включающий тестовые вопросы по орфографии и обозначению сленговых слов.Читайте также на РИА Новосит Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке
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общество, культура, александр пушкин, новости крыма, симферополь, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, государственный совет рк (госсовет), русский язык
Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой

Сленгово-русский словарь для молодежи презентовали в Симферополе

20:37 07.06.2023
 
© Государственный комитет молодежной политикиПрезентация словаря "Молодежь, говори по-русски!"
Презентация словаря Молодежь, говори по-русски!
© Государственный комитет молодежной политики
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали сборник "Молодежь, говори по-русски!" В небольшую книжечку карманного формата, изданную Государственным комитетом молодежной политики РК, вошли слова из молодежного сленга, которые собрали школьники и студенты.

"Идея сборника появилась давно, реализовать ее удалось благодаря инициативе активной крымской молодежи, которая хочет повысить значимость русского языка как государственного в Крыму и на всей территории России", - рассказал глава Госкомитета Алексей Зинченко.

Слова собирали в течение трех месяцев и лучшие предложения внесли в словарик. Классические русские аналоги предложили также сами юноши и девушки.
Среди предложенных слов как распространенные "тинэйджер" или "спикер", так и менее известные – "руфы" или "инзен".
© Скриншот словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
Страница словаря Молодежь, говори по-русски!
1 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
Страница словаря Молодежь, говори по-русски!
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
Страница словаря Молодежь, говори по-русски!
3 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
Страница словаря Молодежь, говори по-русски!
4 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
1 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот словаря "Молодежь, говори по-русски!"
2 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
3 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
4 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
В то же время в сборник попали и слова, которые уже стали классикой. Например, вполне русское слово "кадрить" в значении "ухаживать" или "вердикт" – решение, вынесенное присяжными заседателями, группой людей.
В книге есть и слова, прочно вошедшие в употребление, аналогов которых в русском нет: "биенале" – событие, происходящее раз в два года, или "бадлон" – вид одежды, который невозможно заменить никаким другим словом.
В День рождения Пушкина на улицах Симферополя экземпляры словарика раздавали победителям небольшой экспресс-викторины. Примечательно, отмечают в Госкомитете, что многие иностранные сленговые слова в сборнике, как оказалось, мало кто знает.
Также словарь стал подарком всем, кто написал диктант по русскому языку, включающий тестовые вопросы по орфографии и обозначению сленговых слов.
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