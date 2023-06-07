Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой
Сленгово-русский словарь для молодежи презентовали в Симферополе
© Государственный комитет молодежной политикиПрезентация словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Государственный комитет молодежной политики
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали сборник "Молодежь, говори по-русски!" В небольшую книжечку карманного формата, изданную Государственным комитетом молодежной политики РК, вошли слова из молодежного сленга, которые собрали школьники и студенты.
"Идея сборника появилась давно, реализовать ее удалось благодаря инициативе активной крымской молодежи, которая хочет повысить значимость русского языка как государственного в Крыму и на всей территории России", - рассказал глава Госкомитета Алексей Зинченко.
Слова собирали в течение трех месяцев и лучшие предложения внесли в словарик. Классические русские аналоги предложили также сами юноши и девушки.
Среди предложенных слов как распространенные "тинэйджер" или "спикер", так и менее известные – "руфы" или "инзен".
© Скриншот словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот словаря "Молодежь, говори по-русски!"
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
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Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
4 из 4
Страница словаря "Молодежь, говори по-русски!"
© Скриншот страницы словаря "Молодежь, говори по-русски!"
В то же время в сборник попали и слова, которые уже стали классикой. Например, вполне русское слово "кадрить" в значении "ухаживать" или "вердикт" – решение, вынесенное присяжными заседателями, группой людей.
В книге есть и слова, прочно вошедшие в употребление, аналогов которых в русском нет: "биенале" – событие, происходящее раз в два года, или "бадлон" – вид одежды, который невозможно заменить никаким другим словом.
В День рождения Пушкина на улицах Симферополя экземпляры словарика раздавали победителям небольшой экспресс-викторины. Примечательно, отмечают в Госкомитете, что многие иностранные сленговые слова в сборнике, как оказалось, мало кто знает.
Также словарь стал подарком всем, кто написал диктант по русскому языку, включающий тестовые вопросы по орфографии и обозначению сленговых слов.
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