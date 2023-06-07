https://crimea.ria.ru/20230607/govorit-po-russki-v-krymu-molodezh-zamenila-sleng-klassikoy-1129242858.html

Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой

Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Говорить по-русски: в Крыму молодежь заменила сленг классикой

В Симферополе презентовали сборник "Молодежь, говори по-русски!" В небольшую книжечку карманного формата, изданную Государственным комитетом молодежной политики РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T20:37

2023-06-07T20:37

2023-06-07T20:37

общество

культура

александр пушкин

новости крыма

симферополь

глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко

государственный совет рк (госсовет)

русский язык

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе презентовали сборник "Молодежь, говори по-русски!" В небольшую книжечку карманного формата, изданную Государственным комитетом молодежной политики РК, вошли слова из молодежного сленга, которые собрали школьники и студенты.Слова собирали в течение трех месяцев и лучшие предложения внесли в словарик. Классические русские аналоги предложили также сами юноши и девушки.Среди предложенных слов как распространенные "тинэйджер" или "спикер", так и менее известные – "руфы" или "инзен".В то же время в сборник попали и слова, которые уже стали классикой. Например, вполне русское слово "кадрить" в значении "ухаживать" или "вердикт" – решение, вынесенное присяжными заседателями, группой людей.В книге есть и слова, прочно вошедшие в употребление, аналогов которых в русском нет: "биенале" – событие, происходящее раз в два года, или "бадлон" – вид одежды, который невозможно заменить никаким другим словом.В День рождения Пушкина на улицах Симферополя экземпляры словарика раздавали победителям небольшой экспресс-викторины. Примечательно, отмечают в Госкомитете, что многие иностранные сленговые слова в сборнике, как оказалось, мало кто знает.Также словарь стал подарком всем, кто написал диктант по русскому языку, включающий тестовые вопросы по орфографии и обозначению сленговых слов.Читайте также на РИА Новосит Крым:В Киеве заменят Пушкина на Стуса, а Горького – на ГрушевскогоВиноват Пушкин: В Киеве бюст русскому поэту заменят… Оленой Телигой?На Украине уничтожили 11 миллионов книг на русском языке

https://crimea.ria.ru/20220913/bpla-chvk-i-antvakser-novye-slova-v-rossyiskom-orfograficheskom-slovare-1124494445.html

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура, александр пушкин, новости крыма, симферополь, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, государственный совет рк (госсовет), русский язык