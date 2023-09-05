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В Крыму презентовали сборник белорусского поэта Богдановича - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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В Крыму презентовали сборник белорусского поэта Богдановича
В Крыму презентовали сборник белорусского поэта Богдановича - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Крыму презентовали сборник белорусского поэта Богдановича
Ко Дню Белорусской письменности в Крыму презентовали книгу классика белорусской литературы Максима Богдановича. Его считают одним из создателей современного... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T07:49
2023-09-05T07:49
белоруссия
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культура
литература
максим богданович
анастасия гридчина
роман чегринец
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Ко Дню Белорусской письменности в Крыму презентовали книгу классика белорусской литературы Максима Богдановича. Его считают одним из создателей современного белорусского литературного языка, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец."Мы проводим литературные фестивали два раза в год, на день его рождения и на день смерти. У нас вообще есть традиция, что молодые писатели и поэты, которые как-то связаны с белорусской общиной, проходят что-то вроде посвящения на месте его захоронения, читают свои стихи. Белорусы Крыма еще с советских времен взяли на себя обязательства по присмотру за могилой нашего великого поэта, и у нас в организации есть несколько отдельно выделенных человек, которые ухаживают за ней".Максим Богданович родился в Минске, жил в Ярославле, но проходил лечение и скончался в Ялте в возрасте 25 лет, поскольку страдал тяжелой формой туберкулеза. Он прожил очень мало, но успел многое сделать для сохранения белорусского языка и народных традиций. Но, как отметил участник видеомоста из Минска - директор филиала "Литературный музей Максима Богдановича" Михаил Барановский, поэту до сих пор не везло с переводчиками, которые не смогли перевести его произведения на русский язык так, чтобы читатель получил представление о масштабе его личности. Михаил Барановский выразил надежду, что крымское издание поможет открыть Максима Богдановича для крупных российских издателей.Переводом стихов для этого сборника занимались профессиональные переводчики, отметила председатель Региональной национально-культурной автономии "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина. Это совместный проект белорусской и украинской общины, а издал книгу Медиацентр им. Исмаила Гаспринского."Здесь очень оригинальное решение у нас, основная часть – его творчество – сделана на другой бумаге, это то, что на русском языке, - презентовал издание директор ГАУ РК "Медиацентр им. Исмаила Гаспринского" Ваган Вермишян. – А украинский перевод – он совершенно на другой бумаге, как будто здесь оторван лист и осталось что-то белое под ним. Это наши дизайнеры постарались. И вот обложка сама – если даже человек не знает русского языка и не может читать на нем, он поймет, что это именно белорусская книга".Ваган Вермишян рассказал, что на филфаке Ереванского государственного университета творчества Максима Богдановича изучали в обзоре, как писателя народов СССР. Но советские граждане изучали поэзию Богдановича по песням знаменитого белорусского "песняра" - композитора Владимира Мулявина.Крымские белорусы планируют в ближайшее время на базе Ялтинского литературного музея открыть музей Максима Богдановича. Директор минского литературного музея писателя в ходе видеомоста обещал помочь крымчанам с экспонатами.Читайте также на РИА Новости Крым:Умберто Эко вместо Пушкина: из ЕГЭ исключили "золото" русской литературыПрокуратура требует отремонтировать дом-музей Грина в ФеодосииВ Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский
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белоруссия, крым, общество, культура, литература, максим богданович, анастасия гридчина, роман чегринец, новости
В Крыму презентовали сборник белорусского поэта Богдановича

Ко Дню белорусской письменности в Крыму издали сборник стихов Максима Богдановича "Зеленя"

07:49 05.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевКнига классика белорусской литературы, писателя, поэта и переводчика Максима Богдановича "Зеленя"
Книга классика белорусской литературы, писателя, поэта и переводчика Максима Богдановича Зеленя - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Ко Дню Белорусской письменности в Крыму презентовали книгу классика белорусской литературы Максима Богдановича. Его считают одним из создателей современного белорусского литературного языка, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
"Мы проводим литературные фестивали два раза в год, на день его рождения и на день смерти. У нас вообще есть традиция, что молодые писатели и поэты, которые как-то связаны с белорусской общиной, проходят что-то вроде посвящения на месте его захоронения, читают свои стихи. Белорусы Крыма еще с советских времен взяли на себя обязательства по присмотру за могилой нашего великого поэта, и у нас в организации есть несколько отдельно выделенных человек, которые ухаживают за ней".
Максим Богданович родился в Минске, жил в Ярославле, но проходил лечение и скончался в Ялте в возрасте 25 лет, поскольку страдал тяжелой формой туберкулеза. Он прожил очень мало, но успел многое сделать для сохранения белорусского языка и народных традиций. Но, как отметил участник видеомоста из Минска - директор филиала "Литературный музей Максима Богдановича" Михаил Барановский, поэту до сих пор не везло с переводчиками, которые не смогли перевести его произведения на русский язык так, чтобы читатель получил представление о масштабе его личности.
"Зеленя" - это сборник авторских переводов с белорусского на русский и украинский языки. И очень приятно, что сейчас оно увидело свет, тем более на двух языках. Эта книга очень важна в первую очередь как прецедент. Для того, чтобы вы имели представление, на государственном уровне стихи Максима Богдановича издавались в последний раз в России отдельной книгой в 1971 году", - сказал он.
Михаил Барановский выразил надежду, что крымское издание поможет открыть Максима Богдановича для крупных российских издателей.
Переводом стихов для этого сборника занимались профессиональные переводчики, отметила председатель Региональной национально-культурной автономии "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина. Это совместный проект белорусской и украинской общины, а издал книгу Медиацентр им. Исмаила Гаспринского.
"Здесь очень оригинальное решение у нас, основная часть – его творчество – сделана на другой бумаге, это то, что на русском языке, - презентовал издание директор ГАУ РК "Медиацентр им. Исмаила Гаспринского" Ваган Вермишян. – А украинский перевод – он совершенно на другой бумаге, как будто здесь оторван лист и осталось что-то белое под ним. Это наши дизайнеры постарались. И вот обложка сама – если даже человек не знает русского языка и не может читать на нем, он поймет, что это именно белорусская книга".
Ваган Вермишян рассказал, что на филфаке Ереванского государственного университета творчества Максима Богдановича изучали в обзоре, как писателя народов СССР. Но советские граждане изучали поэзию Богдановича по песням знаменитого белорусского "песняра" - композитора Владимира Мулявина.
"Я знаю, что у Владимира Мулявина был целый цикл песен на стихи Максима Богдановича, это и "Вероника", и "Зорка Венера". Цикл песен назывался "Вянок", - уточнил Ваган Вермишян.
Крымские белорусы планируют в ближайшее время на базе Ялтинского литературного музея открыть музей Максима Богдановича. Директор минского литературного музея писателя в ходе видеомоста обещал помочь крымчанам с экспонатами.
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