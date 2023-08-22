https://crimea.ria.ru/20230822/v-krymu-skonchalsya-pisatel-fantast-valeriy-gaevskiy-1130873894.html

В Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский

В Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский - РИА Новости Крым, 22.08.2023

В Крыму скончался писатель-фантаст Валерий Гаевский

В Крыму после продолжительной болезни скончался известный крымский писатель-фантаст, поэт и издатель Валерий Гаевский, сообщила супруга писателя Юлиана Орлова. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T15:19

2023-08-22T15:19

2023-08-22T15:19

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму после продолжительной болезни скончался известный крымский писатель-фантаст, поэт и издатель Валерий Гаевский, сообщила супруга писателя Юлиана Орлова.Валерий Гаевский - член Союза писателей России с 2015 года, член совета СПР по фантастической и приключенческой литературе, награжден орденом "Рыцарь фантастики" мемориальной премии им. И.Г. Халымбаджи "за выдающийся вклад в развитие отечественного фэндома" (2017, Екатеринбург).Автор повестей, новелл и рассказов, философских дневников, литературно-критических эссе.После окончания географического факультета Симферопольского университета в 1988 году более 11 лет проработал в этом вузе на различных должностях. В эти годы у него зародилась любовь к творчеству, фантастике, философии и писательству.Первая публикация его произведений состоялась еще в 1990 году, а уже через два года из печати вышел первый поэтический сборник.Помимо писательства, Гаевский известен как популяризатор и издатель произведений писателей-фантастов. Так, с 1992 года выходит журнал "Предвестие", объединивший литературные произведения, философские эссе и необычные краеведческие очерки. а затем - литературный альманах POLUS-Крым.В 2003 году создает Клуб фантастов Крыма. В 2007 году и до настоящего времени Валерий Гаевский издавал на полуострове первый и единственный журнал фантастики "Фанданго", организовывал и проводил одноименный ежегодный фестиваль фантастики. Он - основатель и издатель книжной серии "Библиотека Клуба фантастов Крыма" и нескольких энциклопедий крымской фантастики, редактор и рецензент более 40 книг крымских писателей.

https://crimea.ria.ru/20230429/umer-krymskiy-khudozhnik-viktor-babanin-1128440989.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, валерий гаевский, крым, культура, литература, общество, новости крыма