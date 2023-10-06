Еще один новый детский сад открыли в Джанкойском районе
Аксенов: В Джанкойском районе открыт новый детсад на 150 мест
22:22 06.10.2023 (обновлено: 22:26 06.10.2023)
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В селе Лобаново Джанкойского района открыт новый детский сад, раньше часть дошколят занимались в помещениях местной школы, сообщил в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов
"Дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест и позволяет разгрузить здание местной школы, где ранее функционировали две дошкольные группы для детей от 3 до 7 лет. Очень важно, что здесь, в том числе, организованы группы для детей младше 3 лет. Здание отвечает современным требованиям и укомплектовано необходимым оборудованием", – написал Аксенов на своей странице в Telegram-канале.
По его словам, в новый сад оснащен пищеблоком, медицинским кабинетом, просторными музыкальным и физкультурным залами, кабинетам информатики, живописи и рисунка. Здание построено по программе социально-экономического развитие Крыма и Севастополя и ликвидирует очередь в Лобановском сельском поселении.
Ранее Аксенов сообщал, что очереди в детские сады Крыма почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%, однако в четырех муниципалитетах этот вопрос еще не решен до конца: очередность сохраняется в Симферополе и Симферопольском районе, в Керчи и Ялте.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
1 из 3
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
2 из 3
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
3 из 3
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
1 из 3
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 3
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 3
В селе Лобаново Джанкойского района открылся новый детский сад
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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