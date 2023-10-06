https://crimea.ria.ru/20231006/esche-odin-novyy-detskiy-sad-otkryli-v-dzhankoyskom-rayone-1131901051.html

Еще один новый детский сад открыли в Джанкойском районе

Еще один новый детский сад открыли в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Еще один новый детский сад открыли в Джанкойском районе

В селе Лобаново Джанкойского района открыт новый детский сад, раньше часть дошколят занимались в помещениях местной школы, сообщил в пятницу глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T22:22

2023-10-06T22:22

2023-10-06T22:26

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В селе Лобаново Джанкойского района открыт новый детский сад, раньше часть дошколят занимались в помещениях местной школы, сообщил в пятницу глава Крыма Сергей АксеновПо его словам, в новый сад оснащен пищеблоком, медицинским кабинетом, просторными музыкальным и физкультурным залами, кабинетам информатики, живописи и рисунка. Здание построено по программе социально-экономического развитие Крыма и Севастополя и ликвидирует очередь в Лобановском сельском поселении.Ранее Аксенов сообщал, что очереди в детские сады Крыма почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%, однако в четырех муниципалитетах этот вопрос еще не решен до конца: очередность сохраняется в Симферополе и Симферопольском районе, в Керчи и Ялте. Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовОчередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейВ Севастополе открылась новая начальная школа - Развожаев

https://crimea.ria.ru/20231004/kak-idet-stroitelstvo-mnogokvartirnogo-doma-i-detskogo-sada-v-primorskom-1131853417.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, джанкойский район, крым, дети, сергей аксенов, строительство, госпрограмма социально-экономического развития крыма, общество