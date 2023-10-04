Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском
Гоцанюк: готовность многоквартирного дома в Приморском под Феодосией – 75%
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Под Феодосией, в поселке Приморский, многоквартирный дом на 72 квартиры готов на 75 процентов. О ходе строительства рассказал в своем Telegram-канале председателя Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"В поселке городского типа Приморский городского округа Феодосия идет строительство 72-х квартирного жилого дома. Осмотрел ход работ. Строительная готовность объекта составляет 75%", – написал он.
По информации Гоцанюка, уже готов фундамент, каркас, наружные стены и кровля. В настоящее время рабочие прокладывают внутренние электрические сети, внутренние сети водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, в Приморском строится детский сад на 260 мест.
"Все работы по строительству садика проведены на 95% и более, но есть замечания, которые необходимо устранить в ближайшее время и ввести объект в эксплуатацию", – уточнил Гоцанюк.
Ранее сообщалось, что в Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину.
Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
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Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
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Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
3 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
4 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
5 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
6 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
7 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
1 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
2 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
3 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
4 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
5 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
6 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
7 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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