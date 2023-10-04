https://crimea.ria.ru/20231004/kak-idet-stroitelstvo-mnogokvartirnogo-doma-i-detskogo-sada-v-primorskom-1131853417.html

Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском

Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском

Под Феодосией, в поселке Приморский, многоквартирный дом на 72 квартиры готов на 75 процентов. О ходе строительства рассказал в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T21:17

2023-10-04T21:17

2023-10-04T21:17

юрий гоцанюк

приморское

феодосия

строительство

совет министров рк

новости крыма

жилье в крыму

детский сад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131838577_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5f10fe13f60972215c056b3079f46203.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Под Феодосией, в поселке Приморский, многоквартирный дом на 72 квартиры готов на 75 процентов. О ходе строительства рассказал в своем Telegram-канале председателя Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, уже готов фундамент, каркас, наружные стены и кровля. В настоящее время рабочие прокладывают внутренние электрические сети, внутренние сети водоснабжения и водоотведения.Кроме того, в Приморском строится детский сад на 260 мест.Ранее сообщалось, что в Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину.Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыИндустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

https://crimea.ria.ru/20231003/kanatnaya-doroga-na-zubtsy-ay-petri-zarabotaet-v-sleduyuschem-godu-1131805935.html

приморское

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, приморское, феодосия, строительство, совет министров рк, новости крыма, жилье в крыму, детский сад