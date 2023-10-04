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Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском
Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском
Под Феодосией, в поселке Приморский, многоквартирный дом на 72 квартиры готов на 75 процентов. О ходе строительства рассказал в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T21:17
2023-10-04T21:17
юрий гоцанюк
приморское
феодосия
строительство
совет министров рк
новости крыма
жилье в крыму
детский сад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Под Феодосией, в поселке Приморский, многоквартирный дом на 72 квартиры готов на 75 процентов. О ходе строительства рассказал в своем Telegram-канале председателя Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По информации Гоцанюка, уже готов фундамент, каркас, наружные стены и кровля. В настоящее время рабочие прокладывают внутренние электрические сети, внутренние сети водоснабжения и водоотведения.Кроме того, в Приморском строится детский сад на 260 мест.Ранее сообщалось, что в Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину.Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыИндустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
https://crimea.ria.ru/20231003/kanatnaya-doroga-na-zubtsy-ay-petri-zarabotaet-v-sleduyuschem-godu-1131805935.html
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юрий гоцанюк, приморское, феодосия, строительство, совет министров рк, новости крыма, жилье в крыму, детский сад
Как идет строительство многоквартирного дома и детского сада в Приморском

Гоцанюк: готовность многоквартирного дома в Приморском под Феодосией – 75%

21:17 04.10.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Под Феодосией, в поселке Приморский, многоквартирный дом на 72 квартиры готов на 75 процентов. О ходе строительства рассказал в своем Telegram-канале председателя Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

"В поселке городского типа Приморский городского округа Феодосия идет строительство 72-х квартирного жилого дома. Осмотрел ход работ. Строительная готовность объекта составляет 75%", – написал он.

По информации Гоцанюка, уже готов фундамент, каркас, наружные стены и кровля. В настоящее время рабочие прокладывают внутренние электрические сети, внутренние сети водоснабжения и водоотведения.
Кроме того, в Приморском строится детский сад на 260 мест.

"Все работы по строительству садика проведены на 95% и более, но есть замечания, которые необходимо устранить в ближайшее время и ввести объект в эксплуатацию", – уточнил Гоцанюк.

Ранее сообщалось, что в Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину.
Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
Строительство жилого дома в пгт Приморский
1 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
Строительство жилого дома в пгт Приморский
2 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
Строительство жилого дома в пгт Приморский
3 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство жилого дома в пгт Приморский
Строительство жилого дома в пгт Приморский
4 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
5 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
6 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
7 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
1 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
2 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
3 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
4 из 7
Строительство жилого дома в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
5 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
6 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
7 из 7
Строительство дошкольного учебного заведения в пгт Приморский
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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