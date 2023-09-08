https://crimea.ria.ru/20230908/polovinnaya-gotovnost-kak-stroyat-industrialnyy-park-v-feodosii-1131263768.html
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии
В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T17:28
2023-09-08T17:28
2023-09-08T17:28
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юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, сейчас также идет работа по выносу сетей с территории застройки и планировка участка. На объекте работают 70 рабочих, задействованы 18 единиц техники. Готовность объекта достигает 45%.Ранее Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года. О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейСнова сдвиг: когда построят индустриальный парк "Феодосия"Шесть лет намерений: как создают индустриальные парки в Крыму
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, юрий гоцанюк, крым, строительство, минпромторг рф, реализация фцп в крыму и севастополе, общество
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии
Гоцанюк: Индустриальный парк в Феодосии готов на 45%
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
"На сегодняшний день ведутся работы по кладке несущих стен здания административно-бытового комплекса и КПП, устройство дорожных оснований и прокладка сетей водоснабжения и водоотведения", – обозначил Гоцанюк ситуацию на объекте.
По его словам, сейчас также идет работа по выносу сетей с территории застройки и планировка участка. На объекте работают 70 рабочих, задействованы 18 единиц техники. Готовность объекта достигает 45%.
Ранее Власти Феодосии обозначали срок
завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года.
О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.
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