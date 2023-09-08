https://crimea.ria.ru/20230908/polovinnaya-gotovnost-kak-stroyat-industrialnyy-park-v-feodosii-1131263768.html

Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии

Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии

В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T17:28

2023-09-08T17:28

2023-09-08T17:28

феодосия

новости крыма

юрий гоцанюк

крым

строительство

минпромторг рф

реализация фцп в крыму и севастополе

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131263907_8:0:792:441_1920x0_80_0_0_9703b0561bcfbbfc3904e6dab96e5bec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, сейчас также идет работа по выносу сетей с территории застройки и планировка участка. На объекте работают 70 рабочих, задействованы 18 единиц техники. Готовность объекта достигает 45%.Ранее Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года. О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейСнова сдвиг: когда построят индустриальный парк "Феодосия"Шесть лет намерений: как создают индустриальные парки в Крыму

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, юрий гоцанюк, крым, строительство, минпромторг рф, реализация фцп в крыму и севастополе, общество