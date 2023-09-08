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Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии
В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T17:28
2023-09-08T17:28
феодосия
новости крыма
юрий гоцанюк
крым
строительство
минпромторг рф
реализация фцп в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.По его словам, сейчас также идет работа по выносу сетей с территории застройки и планировка участка. На объекте работают 70 рабочих, задействованы 18 единиц техники. Готовность объекта достигает 45%.Ранее Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года. О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейСнова сдвиг: когда построят индустриальный парк "Феодосия"Шесть лет намерений: как создают индустриальные парки в Крыму
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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феодосия, новости крыма, юрий гоцанюк, крым, строительство, минпромторг рф, реализация фцп в крыму и севастополе, общество
Половинная готовность: как строят индустриальный парк в Феодосии

Гоцанюк: Индустриальный парк в Феодосии готов на 45%

17:28 08.09.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаКак строят индустриальный парк в Феодосии
Как строят индустриальный парк в Феодосии
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Феодосии продолжается строительство индустриального парка, к этому времени объект готов почти наполовину, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

"На сегодняшний день ведутся работы по кладке несущих стен здания административно-бытового комплекса и КПП, устройство дорожных оснований и прокладка сетей водоснабжения и водоотведения", обозначил Гоцанюк ситуацию на объекте.

По его словам, сейчас также идет работа по выносу сетей с территории застройки и планировка участка. На объекте работают 70 рабочих, задействованы 18 единиц техники. Готовность объекта достигает 45%.
Ранее Власти Феодосии обозначали срок завершения строительства индустриального парка: его планируют достроить к концу 2023 года.
О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.
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ФеодосияНовости КрымаЮрий ГоцанюкКрымСтроительствоМинпромторг РФРеализация ФЦП в Крыму и СевастополеОбщество
 
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