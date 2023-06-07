Рейтинг@Mail.ru
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230607/kogda-v-feodosii-dostroyat-industrialnyy-park---oboznachen-novyy-srok-1129218245.html
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
Индустриальный парк в Феодосии планируют достроить к концу 2023 года. Такой срок в эфире радио "Спутник в Крыму" обозначил глава феодосийской администрации... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T07:04
2023-06-07T10:50
крым
феодосия
радио "спутник в крыму"
владимир попенков
инвестиции
экономика
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f126aaf9fe68e77939884497e2a75bc1.jpg
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Индустриальный парк в Феодосии планируют достроить к концу 2023 года. Такой срок в эфире радио "Спутник в Крыму" обозначил глава феодосийской администрации Владимир Попенков.Сроки и инвесторыПо его словам, введение парка в эксплуатацию и размещение новых предприятий на его территории обеспечит около 900 новых рабочих мест. Также Попенков анонсировал возведение новых объектов жилой недвижимости. Он отметил, что в границах Феодосийского округа сформировано около 200 га под жилищное строительство средней этажности, инвесторы уже заявили о готовности реализовывать проекты.История вопросаО строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейШесть лет намерений: как создают индустриальные парки в КрымуИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
https://crimea.ria.ru/20230531/akademiya-tvorcheskikh-industriy-meganom-otkryta-chto-dalshe-1129113670.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bec58dbb1a4a00c9d2a6bfe14b943ba6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, владимир попенков, инвестиции, экономика, новости крыма
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок

Мэр Попенков назвал срок окончания строительства индустриального парка в Феодосии

07:04 07.06.2023 (обновлено: 10:50 07.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Индустриальный парк в Феодосии планируют достроить к концу 2023 года. Такой срок в эфире радио "Спутник в Крыму" обозначил глава феодосийской администрации Владимир Попенков.
Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
07:04

Сроки и инвесторы

"По информации заказчика окончание строительства индустриального парка в Феодосии - конец этого года. На сегодняшний день порядка 50% парка уже охвачено инвесторами: это предприятия пищевой промышленности, логистический центр, объекты по изготовлению тары", - сообщал мэр города.
По его словам, введение парка в эксплуатацию и размещение новых предприятий на его территории обеспечит около 900 новых рабочих мест. Также Попенков анонсировал возведение новых объектов жилой недвижимости. Он отметил, что в границах Феодосийского округа сформировано около 200 га под жилищное строительство средней этажности, инвесторы уже заявили о готовности реализовывать проекты.

История вопроса

О строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.
К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.
В Крыму открылась Академия творческих индустрий Меганом - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
31 мая, 17:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Академия творческих индустрий "Меганом" открыта. Что дальше?
Читайте также на РИА Новости Крым:
Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублей
Шесть лет намерений: как создают индустриальные парки в Крыму
Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымФеодосияВладимир ПопенковИнвестицииЭкономикаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02По Белгородской области летят сотни снарядов и взрывчатка
11:53На дачах в Новой Каховке после ЧП на ГЭС заблокированы около 100 человек
11:43Дело о мошенничестве: в Крыму адвокат обманом выманил у клиентов миллионы
11:34Упавший со скалы камень травмировал туриста в Крыму
11:14ВСУ выпустили более 90 снарядов по мирным жителям Херсонщины за сутки
11:11На подконтрольной Киеву части Херсонщины под воду ушли 1800 домов
10:31Подорвать ж/д и убить русских: за подготовку теракта осудили крымчанина
10:23Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову дали условный срок
10:05Шпионил для Украины: жителя Приморья задержали за госизмену
09:51Керченская переправа 7 июня: работа паромов и трафик
09:47Еще один футбольный клуб Крыма будет выступать в чемпионате России
09:35Перебои с водой в Крыму: график отключений в поселках и городах
09:07ВСУ сбросили взрывчатку на подстанцию в Курской области - есть раненый
09:03Авария на сетях оставила Евпаторию без света
08:38Как падение уровня воды в Северо-Крымском канале отразится на урожае
08:11В Новой Каховке семь человек пропали без вести после разрушения ГЭС - мэр
08:02Sale или распродажа: в Госдуме рассказали, когда начнут следить за языком
07:38Как определить поддельный сидр
07:04Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Лента новостейМолния