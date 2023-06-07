https://crimea.ria.ru/20230607/kogda-v-feodosii-dostroyat-industrialnyy-park---oboznachen-novyy-srok-1129218245.html

Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок

Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок

Индустриальный парк в Феодосии планируют достроить к концу 2023 года. Такой срок в эфире радио "Спутник в Крыму" обозначил глава феодосийской администрации... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T07:04

2023-06-07T07:04

2023-06-07T10:50

крым

феодосия

радио "спутник в крыму"

владимир попенков

инвестиции

экономика

новости крыма

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Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок Когда в Феодосии достроят индустриальный парк - обозначен новый срок audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Индустриальный парк в Феодосии планируют достроить к концу 2023 года. Такой срок в эфире радио "Спутник в Крыму" обозначил глава феодосийской администрации Владимир Попенков.Сроки и инвесторыПо его словам, введение парка в эксплуатацию и размещение новых предприятий на его территории обеспечит около 900 новых рабочих мест. Также Попенков анонсировал возведение новых объектов жилой недвижимости. Он отметил, что в границах Феодосийского округа сформировано около 200 га под жилищное строительство средней этажности, инвесторы уже заявили о готовности реализовывать проекты.История вопросаО строительстве индустриальных парков в Крыму впервые заговорили девять лет назад. В соответствии с первоначальной концепцией, которую в 2014 году разрабатывал Минпромторг РФ, рассматривалось шесть потенциальных площадок для строительства парков. Остановились на трех – в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Создание парков позиционировали как одно из приоритетных направлений Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.К проектным работам должны были приступить в 2016 году, окончание строительства планировали на 2019-й. Однако 2019-й стал годом начала строительства только одного объекта – феодосийского, сроки окончания работ по которому переносились несколько раз. В феврале 2021 года в ГКУ "Инвестстрой РК", являющемся заказчиком, сообщали о переносе срока возведения парка на март 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Индустриальный парк в Феодосии подорожал на 400 млн рублейШесть лет намерений: как создают индустриальные парки в КрымуИнвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги

https://crimea.ria.ru/20230531/akademiya-tvorcheskikh-industriy-meganom-otkryta-chto-dalshe-1129113670.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, владимир попенков, инвестиции, экономика, новости крыма