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Научная площадка в Детском парке в Симферополе: 70 процентов готовности - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Научная площадка в Детском парке в Симферополе: 70 процентов готовности
Научная площадка в Детском парке в Симферополе: 70 процентов готовности - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Научная площадка в Детском парке в Симферополе: 70 процентов готовности
Строительство научной площадки в Детском парке завершено уже на 70%. Об этом сообщили в учреждении культуры "Парки столицы". РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T08:28
2023-11-08T09:05
симферополь
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общество
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новости крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Строительство научной площадки в Детском парке завершено уже на 70%. Об этом сообщили в учреждении культуры "Парки столицы".Кроме того, по информации "Парков столицы", на площадке разместили музыкальные инструменты, солнечные часы, метеостанцию, игровые панели, качели, карусели и "вырастили" дерево знаний.Осталось завершить монтаж оборудования в зонах космоса и агрономии. Далее работниками предстоит уложить травмобезопасное резиновое покрытие. Сдать уникальный для Крыма объект планируют до конца ноября."Научная детская площадка рассчитана на ребят от 3 до 12 лет и сможет вместить более 200 детей. Строительство проводится в рамках реализации соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды", - уточняют в учреждении культуры.Ранее на официальном правительственном портале Крыма было размещено распоряжение об определении подрядчика, который займется благоустройством Детского парка Симферополя. На проведение работ заложено 26 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублейРеконструкция парка Тренева в Симферополе: что сделают и когда откроютВ Евпатории начали благоустраивать туристический маршрут Малый Иерусалим
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симферополь, городская среда, общество, крым, новости крыма, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
Научная площадка в Детском парке в Симферополе: 70 процентов готовности

В Детском парке Симферополя заканчивают возводить научную площадку

08:28 08.11.2023 (обновлено: 09:05 08.11.2023)
 
© МБУК "Парки столицы"Научная детская площадка в Симферополе
Научная детская площадка в Симферополе
© МБУК "Парки столицы"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Строительство научной площадки в Детском парке завершено уже на 70%. Об этом сообщили в учреждении культуры "Парки столицы".
"Уже смонтировано игровое оборудование трех тематических локаций: океан, музыка и экология. Занял свое место огромный корабль с множеством игровых элементов и препятствий. Он символизирует российский атомный ледокол "Арктика"", - говорится в Telegram-канале организации.
Кроме того, по информации "Парков столицы", на площадке разместили музыкальные инструменты, солнечные часы, метеостанцию, игровые панели, качели, карусели и "вырастили" дерево знаний.
Осталось завершить монтаж оборудования в зонах космоса и агрономии. Далее работниками предстоит уложить травмобезопасное резиновое покрытие. Сдать уникальный для Крыма объект планируют до конца ноября.
"Научная детская площадка рассчитана на ребят от 3 до 12 лет и сможет вместить более 200 детей. Строительство проводится в рамках реализации соглашения между Правительством Москвы и Советом министров РК по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды", - уточняют в учреждении культуры.
Ранее на официальном правительственном портале Крыма было размещено распоряжение об определении подрядчика, который займется благоустройством Детского парка Симферополя. На проведение работ заложено 26 миллионов рублей.
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