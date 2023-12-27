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Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января
В новогоднюю ночь в Крыму ожидается теплая и комфортная погода. Первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 27.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь в Крыму ожидается теплая и комфортная погода. Первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Первого января также осадков не ожидается, температура в регионе поднимется до +12 градусов, в Симферополе воздух прогреется до +14.Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее сообщал, что год закончится в Крыму в рамках положенной климатической нормы. В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха ночью составит 0…+5, днем +5…10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товарыВ Крыму подготовлено пятьсот площадок для празднования Нового годаСколько заплатят нарушители за фейерверки в Крыму в новогоднюю ночь
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, крымская погода, погода в крыму, общество, новый год 2024, новости крыма
Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января

Первого января в Крыму ожидается до +14 градусов, в новогоднюю ночь до +6

12:12 27.12.2023
 
© РИА Новости КрымНовый год в Симферополе
Новый год в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь в Крыму ожидается теплая и комфортная погода. Первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"В новогоднюю ночь в Крыму будет достаточно тепло – +3…5 градусов, на Южном берегу – до +6. Без осадков", - сообщила Любецкая.
Первого января также осадков не ожидается, температура в регионе поднимется до +12 градусов, в Симферополе воздух прогреется до +14.
Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее сообщал, что год закончится в Крыму в рамках положенной климатической нормы. В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха ночью составит 0…+5, днем +5…10 градусов.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяКрымская погодаПогода в КрымуОбществоНовый год 2024Новости Крыма
 
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