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Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января

Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Какая погода будет в Крыму в новогоднюю ночь и 1 января

В новогоднюю ночь в Крыму ожидается теплая и комфортная погода. Первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 27.12.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь в Крыму ожидается теплая и комфортная погода. Первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Первого января также осадков не ожидается, температура в регионе поднимется до +12 градусов, в Симферополе воздух прогреется до +14.Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец ранее сообщал, что год закончится в Крыму в рамках положенной климатической нормы. В воскресенье, 31 декабря, температура воздуха ночью составит 0…+5, днем +5…10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Икра и мишура: как правильно выбрать новогодние товарыВ Крыму подготовлено пятьсот площадок для празднования Нового годаСколько заплатят нарушители за фейерверки в Крыму в новогоднюю ночь

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2023

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