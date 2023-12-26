Сколько заплатят нарушители за фейерверки в Крыму в новогоднюю ночь
Штраф для крымчан за использование фейерверков в новогоднюю ночь составит 50 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Запуск новогоднего фейерверка может обойтись крымчанам в 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – в миллион – это максимальные размеры штрафов. Об ответственности за использование запрещенной пиротехники в пресс-центре РИА новости Крым заявил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
"Это не просто запрет, там есть определенные штрафные санкции. Они составляют на сегодняшний день от тысячи рублей для граждан до 300 тысяч рублей для юридических лиц, все в зависимости от степени нарушения, а также от того, какие были последствия, повреждения после пусков фейерверков", - сказал он.
Запрет на использование некоторых классов пиротехники был установлен в 2022 году указом главы Республики Крым № 214У. Согласно документу, фейерверки на территории полуострова могут запускать только государственные органы власти, которые обязаны уведомить об этом главу республики за два дня до проеведения мероприятия.
"Я напомню, что у нас там пиротехнические изделия по классам опасности распределяются, для граждан допускается применение только первого класса – это хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны, - напомнил Игорь Скуртул. - Если в прошлом году была отмена этого запрета сроком с 31 по 1 января, то в этом году отмены не планируется, запрет будет действовать".
Физические лица за использование неразрешенных пиротехнических средств могут быть наказаны штрафом в сумме от одной до 30 тысяч, за повторное нарушение – от 15 000 до 50 000 рублей. Об этом информирует официальный сайт МВД по Республике Крым. Для юридических лиц штрафные санкции установлены в размере от 100 до 300 тысяч, за повторное нарушение – от 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Аналогичные виды пиротехники допускается применять в Севастополе, сообщили накануне в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. При этом в ведомстве уточнили, что праздничную пиротехнику нельзя использовать на балконах, возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередачи, а также при сильном ветре.
Жительнице Керчи накануне был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за устроенный ею фейерверк. Он был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в МВД.
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