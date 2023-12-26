https://crimea.ria.ru/20231226/skolko-zaplatyat-narushiteli-za-feyerverki-v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-1133817026.html

Сколько заплатят нарушители за фейерверки в Крыму в новогоднюю ночь

Сколько заплатят нарушители за фейерверки в Крыму в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Сколько заплатят нарушители за фейерверки в Крыму в новогоднюю ночь

Запуск новогоднего фейерверка может обойтись крымчанам в 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – в миллион – это максимальные размеры штрафов. Об ответственности РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T19:29

2023-12-26T19:29

2023-12-26T19:29

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Запуск новогоднего фейерверка может обойтись крымчанам в 50 тысяч рублей, а юридическим лицам – в миллион – это максимальные размеры штрафов. Об ответственности за использование запрещенной пиротехники в пресс-центре РИА новости Крым заявил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Запрет на использование некоторых классов пиротехники был установлен в 2022 году указом главы Республики Крым № 214У. Согласно документу, фейерверки на территории полуострова могут запускать только государственные органы власти, которые обязаны уведомить об этом главу республики за два дня до проеведения мероприятия.Физические лица за использование неразрешенных пиротехнических средств могут быть наказаны штрафом в сумме от одной до 30 тысяч, за повторное нарушение – от 15 000 до 50 000 рублей. Об этом информирует официальный сайт МВД по Республике Крым. Для юридических лиц штрафные санкции установлены в размере от 100 до 300 тысяч, за повторное нарушение – от 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.Аналогичные виды пиротехники допускается применять в Севастополе, сообщили накануне в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю. При этом в ведомстве уточнили, что праздничную пиротехнику нельзя использовать на балконах, возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередачи, а также при сильном ветре.Жительнице Керчи накануне был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей за устроенный ею фейерверк. Он был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать и использовать пиротехнику Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый годМЧС России ужесточит контроль за продажами пиротехники

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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