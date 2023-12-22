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Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе
Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе
Три вида пиротехнических изделий разрешили использовать в Севастополе на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T20:49
2023-12-22T20:49
2023-12-22T17:59
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РА Новости Крым. Три вида пиротехнических изделий разрешили использовать в Севастополе на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю со ссылкой на указ губернатора города.При этом в ведомстве уточнили, что праздничную пиротехнику нельзя использовать на балконах, возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач, а также при сильном ветре.Также в главке МЧС России по городу Севастополю напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.Кроме того, при покупке важно проверить целостность упаковки, срок годности и сертификат, наличие инструкции на русском языке.В ноябре глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что принято решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе не будет массовых новогодних гулянийКрымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салютаНовый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов
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РИА Новости Крым
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севастополь, новый год, новости, новости крыма, пиротехника, михаил развожаев, безопасность, гу мчс россии по севастополю
Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе
Три типа пиротехнических изделий разрешили использовать на Новый год в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РА Новости Крым. Три вида пиротехнических изделий разрешили использовать в Севастополе на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю со ссылкой на указ губернатора города.
"Хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны – только три типа пиротехнических изделий можно использовать в грядущие зимние праздники в Севастополе", – говорится в сообщении.
При этом в ведомстве уточнили, что праздничную пиротехнику нельзя использовать на балконах, возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач, а также при сильном ветре.
Также в главке МЧС России по городу Севастополю напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.
"При запуске огней, хлопушек и петард запрещено наклоняться над ними, направлять на людей, пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или не сработало совсем", – предупреждают в ведомстве.
Кроме того, при покупке важно проверить целостность упаковки, срок годности и сертификат, наличие инструкции на русском языке.
В ноябре глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что принято решение
не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности.
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