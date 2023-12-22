https://crimea.ria.ru/20231222/kakuyu-pirotekhniku-na-novyy-god-razreshili-ispolzovat-v-sevastopole-1133733506.html

Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе

Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Какую пиротехнику на Новый год разрешили использовать в Севастополе

Три вида пиротехнических изделий разрешили использовать в Севастополе на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T20:49

2023-12-22T20:49

2023-12-22T17:59

севастополь

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РА Новости Крым. Три вида пиротехнических изделий разрешили использовать в Севастополе на новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу Севастополю со ссылкой на указ губернатора города.При этом в ведомстве уточнили, что праздничную пиротехнику нельзя использовать на балконах, возле деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач, а также при сильном ветре.Также в главке МЧС России по городу Севастополю напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.Кроме того, при покупке важно проверить целостность упаковки, срок годности и сертификат, наличие инструкции на русском языке.В ноябре глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что принято решение не проводить массовые мероприятия на новогодние и рождественские праздники в целях безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе не будет массовых новогодних гулянийКрымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салютаНовый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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