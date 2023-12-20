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Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта
Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта
В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T10:06
2023-12-20T10:06
2023-12-20T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму.В ходе мониторинга интернета полицейские выяснили, что на одной из улиц города неизвестные запускали салют. Фейерверк был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в ведомстве.В отношении правонарушительницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.Ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов в Крыму введены 31 августа 2022 года указом главы республики.В ноябре этого года Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова в период новогодних праздников не использовать фейерверки и другую пиротехнику.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет – АксеновВ Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керчь, новости крыма, пиротехника, новый год, общество, штрафы, мвд по республике крым
Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта
Жительнице Керчи грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта – МВД по Крыму
10:06 20.12.2023 (обновлено: 10:13 20.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму.
В ходе мониторинга интернета полицейские выяснили, что на одной из улиц города неизвестные запускали салют. Фейерверк был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в ведомстве.
"В ходе проведенных проверочных мероприятий полицейскими установлена 52-летняя местная жительница, которая решила запустить салют вместе с гостями на территории общего двора в день своего рождения. Своими действиями гражданка нарушила положения указа главы Республики Крым, устанавливающего запрет на использование пиротехники", – говорится в сообщении.
В отношении правонарушительницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов в Крыму введены
31 августа 2022 года указом главы республики.
В ноябре этого года Сергей Аксенов попросил
жителей и гостей полуострова в период новогодних праздников не использовать фейерверки и другую пиротехнику.
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