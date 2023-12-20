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Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта

Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта

В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T10:06

2023-12-20T10:06

2023-12-20T10:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму.В ходе мониторинга интернета полицейские выяснили, что на одной из улиц города неизвестные запускали салют. Фейерверк был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в ведомстве.В отношении правонарушительницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.Ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов в Крыму введены 31 августа 2022 года указом главы республики.В ноябре этого года Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова в период новогодних праздников не использовать фейерверки и другую пиротехнику.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет – АксеновВ Севастополе не будет массовых новогодних гуляний

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, пиротехника, новый год, общество, штрафы, мвд по республике крым