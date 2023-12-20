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Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта
Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта
В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму.В ходе мониторинга интернета полицейские выяснили, что на одной из улиц города неизвестные запускали салют. Фейерверк был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в ведомстве.В отношении правонарушительницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.Ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов в Крыму введены 31 августа 2022 года указом главы республики.В ноябре этого года Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова в период новогодних праздников не использовать фейерверки и другую пиротехнику.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет – АксеновВ Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
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96
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керчь, новости крыма, пиротехника, новый год, общество, штрафы, мвд по республике крым
Крымчанке грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта

Жительнице Керчи грозит 30 тысяч рублей штрафа за запуск салюта – МВД по Крыму

10:06 20.12.2023 (обновлено: 10:13 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций
Сотрудник Министерства чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Керчи полицейские составили админпротокол на женщину за запуск салюта, ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Крыму.
В ходе мониторинга интернета полицейские выяснили, что на одной из улиц города неизвестные запускали салют. Фейерверк был виден и слышен за несколько кварталов и напугал жителей соседних улиц, отметили в ведомстве.

"В ходе проведенных проверочных мероприятий полицейскими установлена 52-летняя местная жительница, которая решила запустить салют вместе с гостями на территории общего двора в день своего рождения. Своими действиями гражданка нарушила положения указа главы Республики Крым, устанавливающего запрет на использование пиротехники", говорится в сообщении.

В отношении правонарушительницы сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов в Крыму введены 31 августа 2022 года указом главы республики.
В ноябре этого года Сергей Аксенов попросил жителей и гостей полуострова в период новогодних праздников не использовать фейерверки и другую пиротехнику.
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КерчьНовости КрымаПиротехникаНовый годОбществоШтрафыМВД по Республике Крым
 
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