https://crimea.ria.ru/20231124/v-sevastopole-ne-budet-massovykh-novogodnikh-gulyaniy-1133043885.html

В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний

В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний - РИА Новости Крым, 24.11.2023

В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний

В Севастополе не планируется массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ. РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T22:45

2023-11-24T22:45

2023-11-24T22:45

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

новый год

новогодние каникулы в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе не планируется массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.При этом город будет украшен по-новогоднему, чтобы сама городская среда создавала праздничное настроение, пообещал Развожаев.Ранее о том, что массовых праздничных гуляний не будет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом он также пообещал, что власти республики сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам новогоднюю атмосферу.Глава республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, новый год, новогодние каникулы в крыму