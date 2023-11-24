https://crimea.ria.ru/20231124/v-sevastopole-ne-budet-massovykh-novogodnikh-gulyaniy-1133043885.html
В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний - РИА Новости Крым, 24.11.2023
В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
В Севастополе не планируется массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T22:45
2023-11-24T22:45
2023-11-24T22:45
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
новый год
новогодние каникулы в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/99/1115599976_0:4:2882:1625_1920x0_80_0_0_60cd6b3d84a93a125e1574ee23c9d182.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе не планируется массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.При этом город будет украшен по-новогоднему, чтобы сама городская среда создавала праздничное настроение, пообещал Развожаев.Ранее о том, что массовых праздничных гуляний не будет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом он также пообещал, что власти республики сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам новогоднюю атмосферу.Глава республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/99/1115599976_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_77128949e8a49cd953978847a1ef9cda.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости крыма, новый год, новогодние каникулы в крыму
В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
В Севастополе не будет массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники