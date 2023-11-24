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В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний - РИА Новости Крым, 24.11.2023
В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
В Севастополе не планируется массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ. РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T22:45
2023-11-24T22:45
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
новый год
новогодние каникулы в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе не планируется массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.При этом город будет украшен по-новогоднему, чтобы сама городская среда создавала праздничное настроение, пообещал Развожаев.Ранее о том, что массовых праздничных гуляний не будет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом он также пообещал, что власти республики сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам новогоднюю атмосферу.Глава республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым Годом Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, новый год, новогодние каникулы в крыму
В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний

В Севастополе не будет массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники

22:45 24.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый год
Новый год - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе не планируется массовых мероприятий в новогодние и рождественские праздники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире канала СТВ.

"Никаких массовых мероприятий и концертов не планируется по понятным причинам. С учетом нашего среднего уровня реагирования, хотя все уже и привыкли немного, но мы не можем не понимать, в какой ситуации мы сейчас находимся, с возможностью различных ракетных атак и так далее", – озвучил глава региона.

При этом город будет украшен по-новогоднему, чтобы сама городская среда создавала праздничное настроение, пообещал Развожаев.

"Конечно, мы проведем все необходимые елки для наших маленьких севастопольцев, с вручением новогодних подарков. Постараемся максимальное количество ребятишек пригласить на эти мероприятия", – сказал губернатор.

Ранее о том, что массовых праздничных гуляний не будет в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом он также пообещал, что власти республики сделают все необходимое для того, чтобы создать крымчанам новогоднюю атмосферу.
Глава республики также напомнил, что в ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаНовый годНовогодние каникулы в Крыму
 
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23:16Главные новости Крыма: 24 ноября
23:02Главное за день: 24 ноября
22:45В Севастополе не будет массовых новогодних гуляний
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