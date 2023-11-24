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Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку
Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку
Главная новогодняя елка Крыма, которую устанавливают на площади Ленина в Симферополе, куплена не за бюджетные деньги. Об этом заявил глава администрации... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T11:18
2023-11-24T11:18
2023-11-24T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Главная новогодняя елка Крыма, которую устанавливают на площади Ленина в Симферополе, куплена не за бюджетные деньги. Об этом заявил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Афанасьев добавил, что к Новому году город традиционно украсят праздничной иллюминацией, которая на данный момент имеется в распоряжении властей.Накануне специалисты МБУ "Горсвет" приступили к монтажу главной крымской елки в центре Симферополя. На нее куплена новая гирлянда, аналогичная прошлогодней. Украшать крымскую столицу в новогодние дни будет прошлогодний декор, который отремонтируют и подготовят к монтажу. Кроме того, обновят цифру в фотозоне.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что массовых мероприятий на новогодние и рождественские дни на полуострове не будет из соображений безопасности. Но при этом будет сделано все необходимое для создания праздничного настроения.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько елей в Крыму незаконно вырубают перед Новым ГодомМассовых мероприятий в Крыму на Новый год не будет - АксеновВ центре Симферополя начали монтировать главную новогоднюю елку
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РИА Новости Крым
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Новая елка в Симферополе: мэр рассказал об источнике денег на ее покупку
Новая главная елка для Симферополя куплена не за бюджетные деньги – мэр города
11:18 24.11.2023 (обновлено: 13:33 24.11.2023)