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В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года

В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года - РИА Новости Крым, 26.12.2023

В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года

В Крыму подготовлено 540 площадок для проведения новогодних мероприятий, из них 107 – это объекты, предназначенные для массового пребывания детей. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T20:41

2023-12-26T20:41

2023-12-26T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подготовлено 540 площадок для проведения новогодних мероприятий, из них 107 – это объекты, предназначенные для массового пребывания детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.На площадках были проведены проверки, сотрудники МЧС обращали внимание на наличие первичных средств тушения и свободных путей эвакуации. Всюду прошли тренировки по пожарной эвакуации."Все подразделения в преддверии праздников приведены в повышенную готовность. Вся техника, которая находится в том числе и в резерве, будет подготовлена к эксплуатации", - заверил Игорь Скуртул.В усиленном режиме в эти дни будут нести службу и подразделения МВД, сказал заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Олег Чировов. Он напомнил, что водителям не следует садиться за руль в нетрезвом виде.Ранее в МЧС по городу Севастополю рассказали, какие виды пиротехники можно использовать в регионах, где установлен желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым: Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя Где в Симферополе можно купить новогоднюю елкуОт елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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