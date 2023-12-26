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В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года
В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года - РИА Новости Крым, 26.12.2023
В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года
В Крыму подготовлено 540 площадок для проведения новогодних мероприятий, из них 107 – это объекты, предназначенные для массового пребывания детей. Об этом в... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подготовлено 540 площадок для проведения новогодних мероприятий, из них 107 – это объекты, предназначенные для массового пребывания детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.На площадках были проведены проверки, сотрудники МЧС обращали внимание на наличие первичных средств тушения и свободных путей эвакуации. Всюду прошли тренировки по пожарной эвакуации."Все подразделения в преддверии праздников приведены в повышенную готовность. Вся техника, которая находится в том числе и в резерве, будет подготовлена к эксплуатации", - заверил Игорь Скуртул.В усиленном режиме в эти дни будут нести службу и подразделения МВД, сказал заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Олег Чировов. Он напомнил, что водителям не следует садиться за руль в нетрезвом виде.Ранее в МЧС по городу Севастополю рассказали, какие виды пиротехники можно использовать в регионах, где установлен желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым: Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя Где в Симферополе можно купить новогоднюю елкуОт елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВО
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РИА Новости Крым
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В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года

Сотрудники МЧС Крыма проверили полмиллиона площадок для новогодних мероприятий

20:41 26.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодняя ярмарка в Севастополе
Новогодняя ярмарка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подготовлено 540 площадок для проведения новогодних мероприятий, из них 107 – это объекты, предназначенные для массового пребывания детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
"На всех объектах у нас разработан график дежурства личного состава подразделений МЧС и сотрудников МВД. Я напомню всем руководителям объектов и органам местного самоуправления, что в рамках 69 федерального закона "О пожарной безопасности" ответственность за нее несут руководители данных объектов", - напомнил он.
На площадках были проведены проверки, сотрудники МЧС обращали внимание на наличие первичных средств тушения и свободных путей эвакуации. Всюду прошли тренировки по пожарной эвакуации.
"Все подразделения в преддверии праздников приведены в повышенную готовность. Вся техника, которая находится в том числе и в резерве, будет подготовлена к эксплуатации", - заверил Игорь Скуртул.
В усиленном режиме в эти дни будут нести службу и подразделения МВД, сказал заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Олег Чировов. Он напомнил, что водителям не следует садиться за руль в нетрезвом виде.
"ГИБДД по республике Крым просит по возможности не использовать личный автотранспорт, чтобы избежать перегруженности дорог в новогодние выходные", - сказал Олег Чировов.
Ранее в МЧС по городу Севастополю рассказали, какие виды пиротехники можно использовать в регионах, где установлен желтый уровень террористической опасности.
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Новый годНовый год 2024ГУ МЧС РФ по Республике КрымИгорь СкуртулБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоНовости
 
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