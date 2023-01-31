https://crimea.ria.ru/20230131/s-1-fevralya-v-elektrichkakh-kryma-izmenitsya-oplata-proezda-dlya-lgotnikov-1126673874.html
С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников
С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников - РИА Новости Крым, 31.01.2023
С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников
С 1 февраля пенсионеры и граждане льготных категорий смогут оплатить проезд в электричках только при помощи банковской карты. Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T07:22
2023-01-31T07:22
2023-01-31T07:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С 1 февраля пенсионеры и граждане льготных категорий смогут оплатить проезд в электричках только при помощи банковской карты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе перевозчика.В ведомстве пояснили, что "Южная пригородная пассажирская компания" присоединяется к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП).Уточняется, что по 31 января включительно льготные билеты на пригородные поезда можно будет оформить на основании специальных штрих-кодов. После этой даты коды станут недействительными, а выдача проездных документов на их основании осуществляться не будет.Как оформить право на льготный проездГражданам-получателям региональных мер социальной поддержки необходимо обратиться в клиентское отделение Социального фонда России по месту жительства или МФЦ, подтвердить льготную категорию и заполнить заявление установленного образца.Автобусная карта подойдетДополнительных заявлений писать не нужно, если человек ранее оформил бесконтактную банковскую карту для оплаты проезда в городском транспорте. Такая карта подойдет и для оформления льготных билетов в пригородных поездах.Ранее об изменении порядка оформления льготного проезда на пригородных поездах в Крыму сообщала пресс-служба республиканского минтранса.Кроме того, с начала года в республике увеличилась стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Установлен покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону.Список получателей льгот регионального уровня в Крыму:- ветераны труда и труженики тыла;- ветераны военной службы;- ветераны труда Республики Крым; - дети из многодетных семей;- пенсионеры, получающие пенсию или пожизненное содержание при достижении возраста, который дает право на назначение пенсии по старости;- женщины в возрасте 55 лет и более, мужчины в возрасте 60 лет и старше;- граждане из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, и признанные пострадавшими от политических репрессий.Полный список категорий получателей смотрите по ссылке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраляНовые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготниковВ Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным
https://crimea.ria.ru/20230121/v-krymu-proezd-v-obschestvennom-transporte-podorozhaet-s-1-fevralya-1126506998.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников
Новый порядок оплаты льготного проезда на пригородных поездах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С 1 февраля пенсионеры и граждане льготных категорий смогут оплатить проезд в электричках только при помощи банковской карты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе перевозчика.
В ведомстве пояснили, что "Южная пригородная пассажирская компания" присоединяется к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП).
"С 1 февраля пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться правом на льготный проезд на территории РК только при использовании банковской карты или многофункциональной карты жителя РК, – подчеркнул представитель перевозчика. – Оформление билета будет происходить после бесконтактного считывания карты валидатором. При этом деньги с подобной карты списываться не будут".
Уточняется, что по 31 января включительно льготные билеты на пригородные поезда можно будет оформить на основании специальных штрих-кодов. После этой даты коды станут недействительными, а выдача проездных документов на их основании осуществляться не будет.
Как оформить право на льготный проезд
Гражданам-получателям региональных мер социальной поддержки необходимо обратиться в клиентское отделение Социального фонда России по месту жительства
или МФЦ, подтвердить льготную категорию и заполнить заявление установленного образца.
"При себе заявителю необходимо иметь паспорт или иной документ, который удостоверяет личность и место жительства документ, а также удостоверение на предоставление меры соцподдержки", – добавили в компании.
Автобусная карта подойдет
Дополнительных заявлений писать не нужно, если человек ранее оформил бесконтактную банковскую карту для оплаты проезда в городском транспорте. Такая карта подойдет и для оформления льготных билетов в пригородных поездах.
Ранее об изменении порядка оформления льготного проезда
на пригородных поездах в Крыму сообщала пресс-служба республиканского минтранса.
Кроме того, с начала года в республике увеличилась стоимость проезда
в пригородном железнодорожном транспорте. Установлен покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону.
Список получателей льгот регионального уровня в Крыму:
- ветераны труда и труженики тыла;
- ветераны военной службы;
- ветераны труда Республики Крым;
- дети из многодетных семей;
- пенсионеры, получающие пенсию или пожизненное содержание при достижении возраста, который дает право на назначение пенсии по старости;
- женщины в возрасте 55 лет и более, мужчины в возрасте 60 лет и старше;
- граждане из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, и признанные пострадавшими от политических репрессий.
Полный список категорий получателей смотрите по ссылке
.
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