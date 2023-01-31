https://crimea.ria.ru/20230131/s-1-fevralya-v-elektrichkakh-kryma-izmenitsya-oplata-proezda-dlya-lgotnikov-1126673874.html

С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников

С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников - РИА Новости Крым, 31.01.2023

С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников

С 1 февраля пенсионеры и граждане льготных категорий смогут оплатить проезд в электричках только при помощи банковской карты. Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T07:22

2023-01-31T07:22

2023-01-31T07:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С 1 февраля пенсионеры и граждане льготных категорий смогут оплатить проезд в электричках только при помощи банковской карты. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе перевозчика.В ведомстве пояснили, что "Южная пригородная пассажирская компания" присоединяется к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП).Уточняется, что по 31 января включительно льготные билеты на пригородные поезда можно будет оформить на основании специальных штрих-кодов. После этой даты коды станут недействительными, а выдача проездных документов на их основании осуществляться не будет.Как оформить право на льготный проездГражданам-получателям региональных мер социальной поддержки необходимо обратиться в клиентское отделение Социального фонда России по месту жительства или МФЦ, подтвердить льготную категорию и заполнить заявление установленного образца.Автобусная карта подойдетДополнительных заявлений писать не нужно, если человек ранее оформил бесконтактную банковскую карту для оплаты проезда в городском транспорте. Такая карта подойдет и для оформления льготных билетов в пригородных поездах.Ранее об изменении порядка оформления льготного проезда на пригородных поездах в Крыму сообщала пресс-служба республиканского минтранса.Кроме того, с начала года в республике увеличилась стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Установлен покилометровый тариф в размере 1,62 рубля за один километр, в Севастополе – 2 рубля за километр, на территории Краснодарского края – 44 рубля за одну десятикилометровую зону.Список получателей льгот регионального уровня в Крыму:- ветераны труда и труженики тыла;- ветераны военной службы;- ветераны труда Республики Крым; - дети из многодетных семей;- пенсионеры, получающие пенсию или пожизненное содержание при достижении возраста, который дает право на назначение пенсии по старости;- женщины в возрасте 55 лет и более, мужчины в возрасте 60 лет и старше;- граждане из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям по политическим мотивам и впоследствии реабилитированные, и признанные пострадавшими от политических репрессий.Полный список категорий получателей смотрите по ссылке.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраляНовые тарифы на проезд в Севастополе: что ждет льготниковВ Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным

https://crimea.ria.ru/20230121/v-krymu-proezd-v-obschestvennom-transporte-podorozhaet-s-1-fevralya-1126506998.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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