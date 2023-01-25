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Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России
Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T21:33
2023-01-25T21:33
фонд социального и пенсионного страхования
крымский бизнес
общество
новости
новости крыма
экономика
крым
иван рябоконь
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Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд процедур значительно упростится. Формы отчетности тоже кардинально не поменяются. О нововведениях рассказывает управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Крым Иван Рябоконь. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха&gt;&gt;&gt;Материнский капитал в 2023 году: размер выплаты на первого и второго ребенка&gt;&gt;&gt;Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться&gt;&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Как изменится отчетность предприятий для Социального фонда РФ
Как изменится отчетность предприятий для Социального фонда РФ
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фонд социального и пенсионного страхования, крымский бизнес, общество, новости, новости крыма, экономика, крым, иван рябоконь, видео
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России
Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд процедур значительно упростится. Формы отчетности тоже кардинально не поменяются. О нововведениях рассказывает управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Крым Иван Рябоконь. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
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Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России

Отчетность предприятий для Социального фонда РФ: когда и что сдавать

21:33 25.01.2023
 
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Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд процедур значительно упростится. Формы отчетности тоже кардинально не поменяются. О нововведениях рассказывает управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Крым Иван Рябоконь. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
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Фонд социального и пенсионного страхованияКрымский бизнесОбществоНовостиНовости КрымаЭкономикаКрымИван Рябоконь
 
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