https://crimea.ria.ru/20230125/novoe-dlya-biznesa-obedinennyy-otchet-dlya-sotsialnogo-fonda-rossii-1126592688.html
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России
Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T21:33
2023-01-25T21:33
2023-01-25T21:33
фонд социального и пенсионного страхования
крымский бизнес
общество
новости
новости крыма
экономика
крым
иван рябоконь
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Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд процедур значительно упростится. Формы отчетности тоже кардинально не поменяются. О нововведениях рассказывает управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Крым Иван Рябоконь. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха>>>Материнский капитал в 2023 году: размер выплаты на первого и второго ребенка>>>Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться>>>
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2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как изменится отчетность предприятий для Социального фонда РФ
Как изменится отчетность предприятий для Социального фонда РФ
2023-01-25T21:33
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фонд социального и пенсионного страхования, крымский бизнес, общество, новости, новости крыма, экономика, крым, иван рябоконь, видео
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России
Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд процедур значительно упростится. Формы отчетности тоже кардинально не поменяются. О нововведениях рассказывает управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Крым Иван Рябоконь. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.
2023-01-25T21:33
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PT0M44S
Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России
Отчетность предприятий для Социального фонда РФ: когда и что сдавать