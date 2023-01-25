https://crimea.ria.ru/20230125/novoe-dlya-biznesa-obedinennyy-otchet-dlya-sotsialnogo-fonda-rossii-1126592688.html

Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России

Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Новое для бизнеса: объединенный отчет для Социального фонда России

Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T21:33

2023-01-25T21:33

2023-01-25T21:33

фонд социального и пенсионного страхования

крымский бизнес

общество

новости

новости крыма

экономика

крым

иван рябоконь

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Особых изменений в подаче документов в связи с объединением Социального и Пенсионного фондов в единую структуру бизнесмены не почувствуют. Наоборот, ряд процедур значительно упростится. Формы отчетности тоже кардинально не поменяются. О нововведениях рассказывает управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Республике Крым Иван Рябоконь. Подробнее - в видео РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Как оформить пенсию и пособие в Крыму после объединения ПФР и Соцстраха>>>Материнский капитал в 2023 году: размер выплаты на первого и второго ребенка>>>Единое универсальное пособие в Крыму: кому назначат и куда обращаться>>>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд социального и пенсионного страхования, крымский бизнес, общество, новости, новости крыма, экономика, крым, иван рябоконь, видео