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Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок
Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок
Снижение уровня инфляции до целевых показателей и устойчивость финансовой системы России создают условия для повышения доступности кредитов для предприятий... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T18:56
2023-02-21T18:56
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
экономика
россия
крымский бизнес
кредит
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Снижение уровня инфляции до целевых показателей и устойчивость финансовой системы России создают условия для повышения доступности кредитов для предприятий реального сектора экономики. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.Президент подчеркнул, что важнейший вопрос повестки развития экономического роста в стране – это источники финансирования инвестиций.В прошлом году объем банковских кредитов корпоративному сектору в стране вырос на 14%, что больше показателей 2021 года. Ипотечный портфель также прибавил 20,4%. По итогам прошлого года банковский сектор показал прибыль в 20,3 млрд рублей. Кроме того, уже во втором квартале этого года инфляция приблизится к целевому уровню. В то время как "в некоторых странах ЕС инфляция уже достигла 15, 17, 20%".Ранее Путин напомнил, что важным источником инвестиционных ресурсов во всем мире являются долгосрочные сбережения граждан. И поручил правительству ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей программы уже в апреле.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России преодолела возникшие рискиПутин поручил повысить МРОТ до 19 242 рублейКак статус страны-налогового убежища отразится на экономике России
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, экономика, россия, крымский бизнес, кредит, новости
Путин: в России формируются условия для снижения кредитных ставок

Путин: кредиты для реального сектора станут доступнее

18:56 21.02.2023
 
© PixabyБизнес
Бизнес
© Pixaby
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Снижение уровня инфляции до целевых показателей и устойчивость финансовой системы России создают условия для повышения доступности кредитов для предприятий реального сектора экономики. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что важнейший вопрос повестки развития экономического роста в стране – это источники финансирования инвестиций.
"Благодаря сильному платежному балансу России не нужно занимать за рубежом, кланяться и клянчить деньги. Отечественные банки работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности", – подчеркнул Путин.
В прошлом году объем банковских кредитов корпоративному сектору в стране вырос на 14%, что больше показателей 2021 года. Ипотечный портфель также прибавил 20,4%. По итогам прошлого года банковский сектор показал прибыль в 20,3 млрд рублей. Кроме того, уже во втором квартале этого года инфляция приблизится к целевому уровню. В то время как "в некоторых странах ЕС инфляция уже достигла 15, 17, 20%".
"С учетом позитивной динамики этого и других макроэкономических параметров формируются объективные условия для снижения долгосрочных кредитных ставок. А значит кредиты для реального сектора должны стать доступнее", – подчеркнул президент.
Ранее Путин напомнил, что важным источником инвестиционных ресурсов во всем мире являются долгосрочные сбережения граждан. И поручил правительству ускорить внесение в Госдуму законопроектов для запуска соответствующей программы уже в апреле.
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Владимир Путин (политик)Послание Федеральному СобраниюЭкономикаРоссияКрымский бизнесКредитНовости
 
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